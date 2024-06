Bellingham fa un capolavoro ma lo rovina con l’esultanza: gesto volgare, con chi ce l’aveva

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jude Bellingham ha letteralmente salvato l‘Inghilterra negli ottavi di finale degli Europei contro la Slovacchia. Il gol in rovesciata nel quinto minuto di recupero del calciatore del Real Madrid, ha permesso alla nazionale dei 3 leoni di pareggiare e allungare il match ai supplementari dove poi ci ha pensato Kane a chiudere il discorso. L'esultanza di Jude però non è stata decisamente all'altezza della sua marcatura, anzi di tutt'altra natura.

Il brutto gesto di Bellingham dopo il gol alla Slovacchia, con chi ce l'aveva

Questo perché nel momento di riguadagnare il centrocampo, seguito da Kane, Bellingham si è portato una mano prima davanti alla bocca e poi ripetutamente davanti al basso ventre, guardando fisso qualcuno a bordocampo. Con chi ce l'aveva la stella dell'Inghilterra e perché si è lasciato andare a questo gesto assai volgare e provocatorio che ha indispettito lo stesso Kane? Secondo le prime ricostruzioni, il destinatario del tutto potrebbe essere qualcuno della panchina della Slovacchia che probabilmente aveva esultato in anticipo o lo aveva beccato.

La curiosa domanda ai tifosi dopo il gol alla Slovacchia

Una macchia sulla partita di Bellingham che con la sua giocata ha cambiato il corso degli eventi per l'Inghilterra. Tra l'altro l'ex Borussia Dortmund aveva dimostrato di avere qualche sassolino da togliersi già nell'immediato post-gol. Dopo essersi coordinato a meraviglia per l'1-1, sotto la curva circondato dai suoi compagni, Jude ha urlato: "Chi altro?", ovvero chi se non lui avrebbe potuto segnare la rete del pareggio per la Nazionale dei tre leoni?

Aveva accumulato tanto nervosismo Jude Bellingham, che è esploso in un mix di gioia e rivincita individuale. D'altronde nessuno più di lui sente il peso della responsabilità per l'Inghilterra, essendo al momento il giocatore più rappresentativo insieme a Kane. E chissà che questo gol non gli torni utile anche nella corsa al Pallone d'Oro che lo vede tra i favoriti.