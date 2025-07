Lo strano infortunio di Kesley: imita l’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo un gol ma si fa male

Esultare come Cristiano Ronaldo dopo un gol è diventata una pratica piuttosto comune nel mondo. In tanti infatti hanno ormai preso in prestito il celebre rituale del campione portoghese dopo un gol. La giravolta, le mani tese lungo il corpo e l'immancabile urlo ‘Siuuu' sono diventati ormai un marchio di fabbrica che in tanti cercando di emulare. Come accaduto in Brasile nel corso della partita tra Monte Azul e Gremio Prudente, valida per il sesto turno della Copa Paulista 2025.

Ebbene in questa occasione c'è stato chi ha pensato bene che quella fosse l'occasione giusta per mostrare ai propri tifosi l'esultanza tipica di Cristiano Ronaldo che però in questo caso non ha funzionato benissimo. Protagonista di tutto ciò è l'attaccante del Gremio, Kesley, che ha riportato un infortunio apparentemente grave dopo aver cercato di rendere omaggio proprio al portoghese. Il suo gol su calcio di rigore è stato seguito dall'esultanza di CR7 ma atterrando sul terreno di gioco qualcosa va storto.

La partita era ferma sull'1-0 per il Monte Azul quando, a metà del secondo tempo, Kesley ha pareggiato, sfruttando la ribattuta di un rigore inizialmente sbagliato dall'attaccante che si è visto respingere dal portiere il suo tiro dagli undici metri. Non appena il gol è stato siglato, il giocatore è poi scattato in avanti avvicinandosi verso la bandierina. Ed è qui che ruotando sul proprio asse prima di atterrare con le gambe divaricate e le braccia tese parallelamente, succede qualcosa di imprevedibile.

Cos'è successo all'attaccante dopo aver imitato l'esultanza di Cristiano Ronaldo

A causa delle pessime condizioni del campo, l'attaccante ha ha poggiato male il piede dopo la giravolta e ha riportato un infortunio. Apparentemente sembra proprio che il ginocchio destro abbia avuto la peggio. Il dolore è stato immediato e i suoi compagni di squadra, che si stavano precipitando ad abbracciarlo, hanno visto la scena e sono stati i primi a chiamare i soccorsi. Dopo l'intervento dei sanitari è stato impossibile per il calciatore rientrare in campo ma non è chiaro ancora cosa abbia riportato.