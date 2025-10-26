Vinicius e Carvajal sfottono Yamal: “Parli troppo”, la polizia costretta a stoppare una mega rissa

Non c'è Clasico che non rispetti che non produce gol, emozioni, polemiche e risse. In quello disputato al Bernabeu valido per la 10ª giornata della Liga 2025-2026 è accaduto tutto questo. Il Real Madrid ha vinto 2-1 sul Barcellona, con i gol di Mbappé e Bellingham. Espulso Pedri. Szczesny ha parato un rigore a Mbappé. Vinicius è finito in copertina. Non ha giocato una buona partita, si è infuriato quando Xabi Alonso lo ha sostituito e a fine partita ha dato il là, insieme al solito Carvajal, a una mega rissa zittendo, sfottendo e provocando Lamine Yamal.

Mega rissa al termine di Real Madrid-Barcellona

VAR chiamato a raffica. Altro elemento distintivo di questa partita. Ha tolto un rigore subito, il Real passa con Mbappé al 12‘, il Barcellona pareggia con Fermin Lopez, ma non c'è nemmeno il tempo di goderselo perché Bellingham firma il 2-1, al 43', che sarà decisivo. Cambi di qua e di là, azioni soprattutto per i blancos, Szczesny dimostra di aver fatto bene a non ritirarsi. Pedri viene espulso al 99′. La partita finisce poco dopo e Vinicius diventa protagonista. Il brasiliano aveva preso malissimo la sostituzione e per questo se n'era andato diritto in panchina, poi è rientrato in campo. Una volta finito il Clasico ha dato spettacolo, stavolta in negativo.

Vinicius e Carvajal contro Yamal: gesti chiarissimi

Quando l'arbitro fischia la fine dell'incontro accade di tutto con Vinicius e Dani Carvajal che si prendono la copertina. Il difensore storicamente è polemico e non smentisce la sua fama quando insieme al brasiliano fa gesti chiari e prova a zittire a muso duro Yamal. L'esperto difensore spagnolo, come si vede anche bene in una serie di immagini, dice proprio a Yamal che parla troppo.

Leggi anche Il fuorigioco millimetrico di Mbappé contro il Barcellona: scoppia la polemica durante il Clasico

Mimica che ha dato il là ha una mega rissa. Il gesto del ‘parli troppo', il riferimento era per le dichiarazioni della vigilia: "Il Real Madrid è come i Porcinos (squadra di Kings League spagnola ndr.) rubano e si lamentano". Vinicius e Carvajal danno il là, Courtois si unisce. Accade di tutto mentre il pubblico aizza ed è costretta a intervenire la Policia Nacional per dividere squadre e staff, che nel mezzo era entrato sul campo per evitare che dal putiferio si passasse ai fatti. Un finale brutto.