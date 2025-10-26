Il fuorigioco millimetrico di Mbappé contro il Barcellona: scoppia la polemica durante il Clasico

Quando Real Madrid e Barcellona scendono in campo si accende lo spettacolo ma aumentano a dismisura anche le polemiche, soprattutto quando si tocca la sfera delle decisioni arbitrali. Il primi minuti del Clasico al Bernabeu sono piuttosto movimentati: dopo una manciata di minuti l'arbitro assegna e poi toglie un rigore ai Blancos mentre al 12′ Kylian Mbappé segna il gol che aprirebbe il risultato, ma viene invece annullato per una posizione di fuorigioco.

È una chiamata piuttosto controversa rilevata con il sistema del fuorigioco semiautomatico, una tecnologia che è stata introdotta pochi anni fa. Ma il caos scoppia quando in tv vengono mostrate le immagini ricostruite dal computer: nessuno capisce perché la rete del francese è stata annullata, ma poi vedono il dettaglio decisivo che fa infuriare tutti i tifosi.

L’azione che ha portato al gol di Mbappé, poi annullato

Perché il primo gol di Mbappé è stato annullato

La gioia è durata davvero poco perché l'arbitro ha subito corretto il punteggio annullando il gol a Mbappé al 12′. Le immagini del fuorigioco semiautomatico hanno fatto arrabbiare i tifosi, come spesso accade nei casi limite che possono essere chiariti solo grazie alla tecnologia: il francese era oltre la linea dei difensori del Barcellona per mezzo scarpino, una posizione impercettibile per l'occhio dell'arbitro che inizialmente aveva convalidato il vantaggio del Real Madrid.

Mezza scarpetta oltre basta e avanza per dichiarare offside, nonostante le polemiche della tifoseria che ancora una volta ha riaperto il discorso sul fuorigioco. Da anni ormai Arsene Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e oggi responsabile dello sviluppo mondiale del calcio dalla FIFA, vorrebbe introdurre il concetto di luce che eliminerebbe queste situazioni, ma i vertici del calcio mondiale non hanno mai aperto a questa possibilità.

Il fuorigioco di Mbappé è millimetrico e rilevabile soltanto con la tecnologia, ma nonostante tutto resta una chiamata corretta secondo le regole attuali che continuano a far discutere. Anche in Spagna i pareri degli ex arbitri appoggiano pienamente la scelta di Soto Grado di annullare il gol, dato che la chiamata è arrivata dopo il riscontro del nuovo sistema che è precisissimo e non può sbagliare.