Bellingham è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid: quanto è costato realmente Il passaggio di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund al Real Madrid ha catalizzato l’attenzione generale: si tratta di un’operazione imponente e costosa per uno dei giovani talenti più cristallini del calcio internazionale.

A cura di Alessio Pediglieri

Jude Bellingham è stato ufficializzato anche dal Real Madrid una settimana dopo il comunicato da parte del Borussia Dortmund che ne annunciava l'addio. Per il diciannovenne centrocampista inglese inizia così la nuova avventura tra le Merengues e nel calcio spagnolo. La presentazione ufficiale è programmata per giovedì 15 giugno, intanto però stanno emergendo i particolari dell'intesa per un trasferimento costosissimo di uno dei profili più interessanti del panorama internazionale.

Il Real Madrid ha confermato nella mattinata del 14 giugno l'acquisto della stella inglese Jude Bellingham dal Borussia Dortmund. Non c'erano dubbi ma anche l'ultimo atto formale è arrivato senza intoppi per un acquisto che era stato annunciato da tempo e che aveva visto il primo passo verso Madrid con un comunicato da parte dei gialloneri di Germania. Un trasferimento multimilionario per il diciannovenne nazionale inglese che percepirà uno stipendio da favola, per un accordo lunghissimo che lo legherà al Real Madrid.

Quanto è costato realmente Bellingham al Real Madrid

Il trasferimento di Jude Bellingham è costato moltissimo a Florentino Perez che però non ha mai indugiato sul concludere l'affare anche sotto l'egida di Carletto Ancelotti che ha subito dato il proprio consenso all'operazione. Sin dalla fine di maggio erano trapelate le prime cifre: 88,5 milioni di sterline, pari a oltre 100 milioni di euro che finiranno nelle casse del Borussia Dortmund. Una cifra però destinata a salire perché secondo le ultime indiscrezioni che confermano come tra i due club vige una sorta di ulteriore accordo: si tratterebbe di altri 35 milioni di euro come bonus, relativi alle prestazioni e obiettivi che verranno raggiunti. Se tutto venisse confermato, Bellingham diverrebbe il trasferimento più costoso della storia del Real, superando anche i 115 milioni spesi per Hazard.

Il nuovo contratto: lo stipendio, la durata, il numero di maglia

Jude Bellingham legherà il proprio futuro al Real Madrid con un contratto importante. L'inglese ha sottoscritto un accordo per le prossime sei stagioni con l'inizio effettivo a data 1° luglio 2023 e scadenza 30 giugno 2029. Bellingham avrà anche un aumento sugli emolumenti che fino ad oggi percepiva in Bundesliga dal Borussia Dortmund: il suo stipendio al Real si aggirerà attorno ai 12 milioni netti a stagione.

Se tutto ciò appare oramai concordato nei minimi particolari, qualche dubbio resta sul numero di maglia che Bellingham indosserà a Madrid. Lo si scoprirà nel corso della presentazione ufficiale anche perché solo lunedì scorso ci sono stati cambiamenti significativi in ​​questo aspetto, con Vinicius che ha prelevato il numero 7 che Hazard ha rilasciato, con Rodrygo che giocherà con l'11 che era di Asensio, con Fran García che vestirà il 20 e Brahim Díaz il 21. In Germania Bellingham vestiva il 22 che al Real è sulle spalle di Rudiger.

Chi è Jude Bellingham, il predestinato voluto da Ancelotti

Arrivato a Dortmund giovanissimo, a soli 16 anni, Jude Bellingham si è subito calato perfettamente nella parte di giovane promessa del calcio internazionale. In Germania con il Borussia (133 partite 24 gol), di cui 14 in quest'ultima stagione) vanta una Coppa di Germania e ha sfiorato un clamoroso titolo di Bundesliga in questa stagione, perso tragicamente all'ultima giornata. Carlo Ancelotti ha fatto sapere a Florentino Perez della sua priorità per il 19enne nazionale inglese nel prossimo Real che ha così accelerato le operazioni, anticipando gli inserimenti di Liverpool e Manchester City. Le difficoltà dei reds e gli impegni di Champions dei Blue Sky hanno impedito però affondi sostanziali e la chiamata di Ancelotti e il fascino del Real ha fatto il resto.