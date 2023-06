Bellingham va al Real Madrid, l’annuncio del Borussia Dortmund: il prezzo è altissimo per un 20enne Il Borussia Dortmund ha annunciato l’accordo col Real Madrid per il trasferimento in Spagna di Jude Bellingham: il nazionale inglese, che compirà 20 anni tra pochi giorni, diventa uno degli acquisti più costosi nella storia merengue.

A cura di Paolo Fiorenza

L'operazione era nell'aria da mesi, adesso è arrivato anche l'annuncio da parte del Borussia Dortmund: Jude Bellingham va al Real Madrid, un altro colpo del mercato ‘verde' e talentuoso condotto negli ultimi anni da parte delle merengues. Il centrocampista offensivo della nazionale inglese compirà 20 anni tra pochi giorni, il 29 giugno, e segue le orme dei vari Vinicius e Rodrygo in attacco, Valverde, Camavinga e Tchouameni a centrocampo, tutti molto giovani, per non parlare del 16enne gioiello brasiliano Endrick già acquistato dal Palmeiras.

Il Real guarda dunque al futuro, assicurandosi i migliori prospetti in circolazione, ma lo paga tanto. Tantissimo nel caso di Bellingham. Il prezzo dell'ex Birmingham è davvero molto alto se rapportato all'età ed è lo stesso club tedesco a comunicarlo nella nota ufficiale con cui annuncia "il mutuo accordo di principio tra le parti".

"Il Real Madrid pagherà al BVB un'indennità di trasferimento fissa pari a 103 milioni di euro – si legge nel comunicato – È stato inoltre concordato il pagamento di commissioni di trasferimento variabili fino ad un importo massimo complessivo di circa il 30% dell'importo della commissione di trasferimento fissa. Tali commissioni di trasferimento variabili dipendono dal raggiungimento di determinati successi sportivi da parte del Real Madrid e/o dai successi sportivi o dalle prestazioni del giocatore al Real Madrid nel periodo delle sei stagioni successive".

Bellingham dunque firma per il club madridista per sei anni e potrebbe arrivare a costare, inclusi bonus, fino ad oltre 130 milioni di euro. La società renana gongola per l'incasso e fa registrare una spettacolare plusvalenza: "Di conseguenza il management prevede un effetto positivo sui dati chiave degli utili per l'esercizio 2023/2024 per un importo di circa 77 milioni di euro", solo relativamente alla parte fissa. A prescindere dall'età, si tratta di uno degli acquisti più costosi nella storia del Real Madrid. Bellingham lascia il Borussia Dortmund con un bilancio complessivo di 24 gol e 25 assist in 132 presenze, con l'ultima grande amarezza della Bundesliga persa incredibilmente all'ultima giornata a vantaggio del Bayern Monaco.