Borussia Dortmund in lacrime, perde il titolo all’ultima giornata. Bayern campione per l’11ª volta di fila Uno psicodramma in otto minuti: il pareggio del Colonia all’80° consegna il titolo al Dortmund, la rete di Musiala all’88° lo cuce per l11ª volta consecutiva sulle maglie dei bavaresi.

La disperazione del Borussia Dortmund che ha perso in casa il titolo all’ultima giornata.

La mano di Gnabry, la rasoiata di Musiala. Lo psicodramma del Borussia Dortmund si consuma a una manciata di minuti dal termine della sfida tra Colonia e Bayern Monaco (1-2). All'80° ha il titolo cucito sul petto, 8 minuti più tardi sente il terreno sgretolarsi sotto i piedi. È un finale tremendo per i giallo-neri che si buttano via in casa, lasciando sfuggire il titolo della Bundesliga.

Il pareggio con il Mainz (2-2) è sanguinoso, diventa beffardo quando Ljubicic su rigore lascia accesa la speranza che, nonostante tutto, si può festeggiare anche perdendo dinanzi al proprio pubblico. Poi arriva il diagonale che cambia tutto ancora una volta e getta nella disperazione la squadra di Terzic: i bavaresi sono campioni di Germania per l'undicesima volta consecutiva. Inutile la rete di Sule del pari, il Borussia è distrutto.

Il tecnico, Terzic, si stringe ai calciatori nel momento più duro.

Stillicidio al Signal Iduna Park. La giornata diventa terribile dopo 8 minuti, quando il Bayern passa in vantaggio a Colonia con Coman. Bavaresi e Borussia sono a 71 punti ma per differenza reti è la formazione di Tuchel a tenere lo scettro della Bundesliga. Passano sette minuti e cala il gelo sullo stadio: il Mainz passa in vantaggio. Il "muro" del Borussia crollerà poco dopo quando Sebastian Haller sbaglierà dal dischetto l'occasione del pareggio. Era stato lui sette giorni prima (doppietta) a scalzare i bavaresi dalla vetta, oggi è lui che sente tutto il peso del mondo e della responsabilità addosso.

Tremendo, frustrante, devastante è il raddoppio degli ospiti. Ma è nulla, quanto a emozioni forti, rispetto a quello che accade nei secondi 45 minuti. Il Borussia attacca ma è sotto ma all'80° le notizie che arrivano da Colonia fanno esplodere lo stadio: il Bayer è stato raggiunto su rigore, il titolo torna nelle mani del Dortmund. Passano otto minuti e il finale diventa drammatico sotto il profilo sportivo: Musiala segna l'1-2 e getta il popolo giallonero, la squadra, nello sconforto.

Il Borussia va sotto la curva dei tifosi raccogliendone l’applauso d’incoraggiamento.

I verdetti della Bundesliga. Alla luce dei risultati dell'ultimo turno a partecipare alla prossima edizione della Champions, oltre al Bayern campione di Germania, sono anche Borussia Dortmund, Lipsia ed Union Berlino. Il Friburgo va in Europa League e il Bayer Leverkusen si qualifica per la Conference League. Insieme all’Hertha Berlino retrocedono lo Schalke 04, e la perdente dello spareggio che lo Stoccarda giocherà contro la terza della Zweite Bundesliga.