L'Inghilterra ha iniziato gli Europei vincendo 1-0 contro la Croazia, un risultato non banale considerando che mai in questa competizione gli inglesi avevano vinto la gara d'esordio. La copertina se l'è presa colui che ha deciso l'incontro e cioè Raheem Sterling, uno dei giocatori più discussi che però nel momento decisivo con una zampata ha risolto l'incontro e ha chiuso una settimana memorabile, in cui è stato anche nominato Membro dell'Impero Britannico (MBE). Ma in prima pagina è finito anche Jude Bellingham, che giocando negli ultimi minuti di partita è diventato il più giovane calciatore di sempre a disputare almeno un minuto agli Europei. 18 anni li compirà tra un paio di settimane l'esterno del Borussia Dortmund che continua così ad inanellare record nella sua giovane carriera.

Il c.t. Gareth Southgate che punta molto sui giovani da tempo ha dato fiducia a Jude Bellingham che domenica scorsa all'82' di Inghilterra-Croazia ha fatto il suo ingresso in campo. Otto minuti, più quattro di recupero, in luogo di Harry Kane, leader della squadra che in verità è stato autore di una prestazione insufficiente. Bellingham non ha avuto un grande impatto sull'incontro, difficile il contrario considerato che gli inglesi in quella fase badavano soprattutto a difendere il vantaggio. Ma scendendo in campo l'esterno del Dortmund è diventato il calciatore più giovane ad aver giocato una partita nella fase finale degli Europei, lo ha fatto a 17 anni e 349 giorni, il 29 giugno diventerà maggiorenne.

Bellingham, alla quinta presenza con la nazionale inglese, ha strappato il primato al difensore olandese Jetro Williams, che nell'Europeo del 2012, quello di Polonia e Ucraina era diventato il baby esordiente da record scendendo in campo a 18 anni e 71 giorni. Deve festeggiare ora Bellingham, perché il suo primato è già a rischio. Il tedesco Musiala, che ha preferito la Germania all'Inghilterra, è pronto a strapparglielo. Se giocherà una sola partita diventerà lui il più giovane in campo in un Europeo di calcio.