L'Inghilterra ha iniziato gli Europei vincendo. E questa è già una notizia. Perché mai la nazionale dei ‘Tre Leoni' aveva esordito in questa manifestazione conquistando il successo. A Wembley la Croazia è stata sconfitta 1-0. Era una partita insidiosa, ed è stata decisa da un gol di Raheem Sterling, che è stato uno dei giocatori più discussi nelle ultime settimane. Southgate gli ha dato fiducia e l'attaccante del City lo ha ripagato realizzando un gol che vale tre punti. E ha chiuso così una settimana importante, in cui è stato nominato ufficialmente MBE, cioè Membro dell'Impero Britannico.

La nazionale inglese è una delle favorite per il successo finale, favorita con riserva, però. Perché ha un reparto offensivo eccezionale, ma non si può dire altrettanto di quello arretrato. Sterling è stato scelto dal c.t. che lo ha schierato nell'undici titolare e lo ha preferito a giocatori come Sancho, Grealish e Bellingham, che entrando nel finale ha avuto modo di battere un record degli Europei. La critica inglese non lo voleva titolare ricordando le ultime partite, su tutte la finale di Champions League, ma ha giocato e con una zampata ha segnato il gol decisivo, che cambia tutto, tranne che per Southgate che già sapeva di potersi fidare di questo ragazzo che ha tatuato su di una gamba un disegno di sé che guarda lo stadio di Wembley.

Sterling proprio questa settimana è diventato MBE. La Regina Elisabetta II lo ha nominato Membro dell'Impero Britannico per i suoi servizi all'uguaglianza razziale nello sport. Il calciatore del Manchester City da tempo conduce una campagna contro l'ingiustizia razziale dentro e fuori dal campo, dal 2017.