Barcellona nei guai a una settimana dall’inizio della Liga: ha solo 11 calciatori tesserati Soltanto 11 giocatori sono stati regolarmente registrati dal Barça: a una settimana dall’inizio del campionato Xavi ha gli uomini contati e la società è alle prese con un nuovo allarme.

A cura di Ada Cotugno

In casa Barcellona è proiettato lo stesso film già visto la scorsa estate. A una settimana dall'inizio del campionato il Barça ha soltanto 11 giocatori regolarmente registrati ed è alle prese con i soliti problemi finanziari che perseguitano la società da oltre un anno.

Se il campionato cominciasse domani Xavi potrebbe contare soltanto su ter Stegen, Koundé, Eric, Christensen, Pedri, Gavi, De Jong, Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati e Raphinha, dato che il resto della rosa non è registrata sul sito della Liga.

Il Barcellona ha soltanto 11 giocatori a disposizione per cominciare la stagione

Per il Barcellona è una situazione paradossale, dato che il tempo stringe e tanti giocatori rischiano di non poter far parte della rosa. Il club infatti non ha potuto tesserare i nuovi acquisti e tutti quelli che hanno firmato il prolungamento del contratto, riducendo all'osso gli uomini a disposizione dell'allenatore.

Non c'è materiale per poter cominciare la stagione e molti degli ultimi arrivati hanno inserito negli accordi speciali clausole che obbligherebbero il Barça a liberarli in caso di mancata registrazione. Lo scenario è lo stesso di un anno fa, quando la società è stata costretta a fare i salti mortali per mettere una toppa al disastro prima che fosse troppo tardi.

Il presidente Laporta ha assicurato che il problema verrà risolto in tempo

I fattori che hanno scatenato i nuovi guai finanziati sono essenzialmente tre: la necessità di ridurre il tetto salariale di altri 180 milioni di euro, i mancati incassi del Camp Nou che è attualmente in fase di modernizzazione e il ritardo di alcuni pagamenti (circa 60 milioni di euro) relativi alla vendita del 40% dei Barça Studios che si sarebbe dovuta concludere lo scorso dicembre.

Il presidente Laporta ha assicurato che entro la prossima settimana la rosa sarà al completo, con l'inserimento anche degli ultimi arrivati Gundogan, Iñigo Martínez e Romeu, ma all'orizzonte non si vedono investimenti tali da far dormire sonni tranquilli ai tifosi.