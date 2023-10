Balotelli e Niang si contendono il rigore a Sasso, carta e forbici: se lo possono permettere Balotelli e Niang protagonisti con l’Adana hanno trovato un modo molto particolare per decidere il tiratore del rigore contro il Konyaspor. Per entrambi una serata perfetta.

A cura di Marco Beltrami

Mario Balotelli non è stato l'unico ex Serie A protagonista nella perentoria vittoria dell'Adana Demirspor contro il Konyaspor valida per il massimo campionato turco. Nel 3-0 che ha regalato il successo alla squadra che fino a poco tempo fa è stata allenata da Vincenzo Montella c'è stata gloria anche per l'ex Milan e Genoa M'Baye Niang.

Sono stati loro i mattatori per l'Adana che davanti ai suoi tifosi si è tolta un'altra soddisfazione salendo a quota 20 punti in classifica, e staccando così gli avversari rimasti a 9. La coppia gol della formazione guidata dalla grande gloria olandese Patrick Kluivert ha dimostrato di trovarsi a meraviglia: tutto nel secondo tempo, con la doppietta di Niang, e in mezzo la rete di Balotelli. Quest'ultimo in particolare si è ritrovato alla grande in Turchia.

Tre gol in altrettante partite per SuperMario che sta cancellando la disastrosa esperienza in Svizzera. Scattato sul filo del fuorigioco, l'ex di Inter e Milan si è involato verso la porta e non ha lasciato scampo al portiere avversario con un dribbling perfetto.

Protagonista assoluto dunque Balotelli che poi insieme al gemello Niang ha stupito tutti in occasione della terza marcatura. In pieno recupero la formazione di casa si è guadagnata un calcio di rigore, dopo che il portiere avversario Bernardoni ha steso Dorukhan Tokgöz. Inevitabile a quel punto il penalty, con due giocatori a contenderselo ovvero proprio Niang e Balotelli. Nessuna polemica, ma anzi un modo molto particolare per decidere il battitore visto che tutti e due erano già andati a segno. Insomma se lo potevano permettere visto che il risultato ormai era praticamente acquisito.

I due calciatori hanno giocato a "Sasso, carta e forbici", con Niang che dopo un pareggio ha avuto la meglio tra le risate su Balotelli. Ed è stato dunque il primo ad incaricarsi della marcatura, e a realizzare poi il gol del definitivo 3-0. Insomma una serata perfetta per l'Adana, dove tutto era concesso.