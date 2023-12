Atalanta-Milan dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Atalanta-Milan è la partita della 15ª giornata di Serie A che mette in palio punti importanti per l’alta classifica. La squadra di Gasperini è scivolata fuori dalla zona Europa, i rossoneri cercano di restare in corsa scudetto.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atalanta-Milan è una partita di rilievo nel calendario della 15a giornata di Serie A. Si gioca oggi al Gewiss Stadium di Bergamo (ore 18:00, con diretta esclusiva su Dazn) la sfida che vale punti importanti in classifica: da un lato la squadra di Pioli, che prova a non perdere contatto da Inter e Juventus nella corsa scudetto; dall'altro la ‘dea' di Gasperini scivolata lontano dalla zona Champions.

I rossoneri, che in campionato tengono botta rispetto all'andamento negativo in Champions, non possono permettersi passi falsi. I due successi di fila con Fiorentina (1-0) e Frosinone (3-1) hanno cancellato il mezzo passo falso di Lecce e lenito, in parte, le critiche nei confronti del tecnico per il cammino incerto in Coppa. Due ko consecutivi (in casa contro il Napoli e a Torino contro i granata) sono stati una sbandata pericolosa per i nerazzurri, che possono approfittare dell'incontro col ‘diavolo' per riscattarsi e rimettersi in corsa.

Quanto alle possibili formazioni, l'Atalanta è in emergenza in difesa per le condizioni di Djimsiti (acciaccato a Torino) e spera almeno nel recupero di Toloi mentre in avanti non ci sarà Scamacca (infortunato). Nel Milan Giroud rientra dalla squalifica, Leao potrebbe accomodarsi in panchina dopo l'infortunio anche in vista della decisiva gara di Champions col Newcastle.

Partita: Atalanta-Milan

Quando si gioca: sabato 9 dicembre 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: Gewiss Stadium, Bergamo

Canale TV: Dazn, zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 15ª giornata

Quando si gioca Atalanta-Milan e dove vederla in TV su Sky o Dazn

Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Dazn (solo per abbonati). Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio a pagamento potranno vederla sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi che avrà Dario Marcolin al suo fianco per il commento tecnico.

Atalanta-Milan, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Atalanta-Milan sarà visibile in chiaro e in esclusiva solo su Dazn (e sempre per abbonati), attraverso la app oppure collegandosi al sito della piattaforma con i consueti dispositivi. Non è prevista alcuna trasmissione né su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Atalanta-Milan

Qualche problema in difesa per Gasperini, che confida nel rientro di Toloi (pronto Hateboer qualora necessario) nel terzetto di centrali che dovrebbe essere completato da Scalvini e Kolasinac. Koopmeiners, De Ketelaere agiranno alle spalle della punta, Lookman. Il Milan non rischia Leao, l'obiettivo è averlo per il difficile incontro di Champions col Newcastle, ma può beneficiare del ritorno di Giroud dalla squalifica.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Pioli.