Atalanta-Juve, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni del recupero di Serie A Atalanta e Juventus si gioca questa sera alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Le ultime notizie e le probabili formazioni di Gasperini e Thiago Motta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta e la Juventus scendono in campo per il recupero dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2024-2025, dopo aver disputato la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita con poche note liete per Gasperini e Thiago Motta. Nerazzurri e bianconeri si affronteranno oggi, martedì 14 gennaio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN.

L'Atalanta vuole proseguire il suo percorso in vetta alla classifica e continuare a cullare sogni Scudetto dopo l'ottima prima parte di stagione mentre la Juventus è a caccia di punti per non perdere il treno delle prime posizioni in chiave Champions League. Nell'ultimo turno i bergamaschi hanno pareggiato in casa dell'Udinese e i bianconeri non sono andati oltre un pari per 1-1 nel derby col Toro.

Negli ultimi anni le due squadre hanno sempre regalato partite interessanti, visto che la Dea e la Vecchia Signora si sono affrontate spesso in match di alto profilo e lo scorso anno si si sono sfidate nella finale di Coppa Italia (vinta dalla Juve).

Partita: Atalanta-Juventus

Orario: 20:45

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: martedì 14 gennaio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Atalanta-Juventus, dove vederla in diretta TV

Il big match tra Gasperini e Thiago Motta si giocherà alle ore 20: 45 al Gewiss Stadium di Bergamo e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene l'esclusiva. Servirà un abbonamento, e in alternativa o un dispositivo come FireStick TV o Google Chroomecast o una Smart TV o una XboX o una PlayStation.

Dove vedere Atalanta-Juve, in diretta streaming

La sfida tra Atalanta e Juventus si potrà seguire anche in diretta streaming solo con DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro. Per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e computer. Telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Atalanta-Juve, le probabili formazioni della partita di Serie A

Gasperini perde Kossounou in difesa e punta ancora su Scalvini con Hien e Kolasinac. Davanti Pasalic e Lookman a supporto di De Ketelaere. Thiago Motta non avrà Conceiçao e punta su Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz con Vlahovic unico riferimento offensivo. Queste le probabili formazioni di Gian Piero Gasperini e Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.