Areola con le cuffie come la mascotte affetta da autismo, un gesto commovente: “Il gioco è di tutti” Areola, portiere del West Ham, ha deciso di indossare le cuffie come la sua mascotte affetta da autismo: una scelta di far sentire meno solo il piccolo che lo accompagnava in campo. Un gesto bellissimo.

A cura di Vito Lamorte

Il West Ham ha pareggiato per 2-2 col Newcastle nell'ultimo turno di Premier League ma la giocata più importante l'ha fatta il portiere Alphonse Areola negli istanti precedenti al fischio d'inizio.

Il numero uno degli Hammers ha indossato un paio di cuffie anti-rumore come la sua mascotte affetta da autismo e questo gesto non è passato inosservato. Il ragazzino di nome Charlie ha apprezzato particolarmente questo tipo di comportamento da parte del calciatore e ha sottolinearlo è stato il padre John dopo che il West Ham ha pubblicato la foto: "Mio figlio è autistico e utilizza le cuffie per proteggersi dai rumori troppo forti. Areola quando lo ha saputo prima della partita ha voluto di sua spontanea volontà indossare le cuffie così da farlo sentire più a suo agio. È stato un bellissimo gesto, Charlie non fa altro che parlare di quanto accaduto: ne va fiero".

Un momento davvero emozionante, e le parole del padre di Charlie non possono che essere da insegnamento per tutti: a volte bastano i piccoli gesti per poter aiutare gli altri. Si può dimostrare di essere grandi atleti anche con poco.

Lo stesso Areola ha condiviso l'immagine in una stories su Instagram scrivendo: "Il gioco è di tutti" insieme a due emoji a forma di cuore.

Un altro calciatore del West Ham, Jarrod Bowen, aveva fatto un gesto simile nel finale della scorsa stagione indossando come la sua mascotte le cuffie anti-rumore prima della partita degli Hammers contro il Liverpool.

Gol e spettacolo al London Stadium in campo, col West Ham che era passato in vantaggio per primo e ha riacciuffato il pari all’89 con Kudus dopo che il Newcastle aveva ribaltato il risultato con la doppietta di Isak. A portare avanti gli Hammers inizialmente era stato Soucek ma i Magpies hanno mostrato la loro forza piazzando un terribile uno-due con l'attaccante svedese. A mettere la parola fine l'ex Ajax, che infila Pope con un imparabile sinistro dal limite.