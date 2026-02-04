Araujo torna al gol con il Barcellona e ringrazia una persona: “Mi ha trattato in modo spettacolare”

Il difensore del Barcellona dopo essersi fermato a causa di problemi di salute mentale è tornato a giocare dal primo minuto e ha segnato contro l’Albacete. Araujo dopo la partita era raggiante ed ha ringraziato il tecnico Flick.

Può una partita dei quarti di finale di Coppa del Re avere una importanza capitale per il Barcellona? La risposta è sì. Ronald Araujo lo scorso novembre si era fermato, aveva chiesto al club di stoppare la sua attività a causa di problemi di salute mentale. Ovviamente il club ha acconsentito e ora dopo un ritorno leggero ha avuto la possibilità di giocare dal primo minuto e contro l'Albacete ha pure trovato il gol. I compagni lo hanno abbracciato con affetto, lui è corso dell'allenatore che gli ha dato una grossa mano in tutto questo periodo complicato.

Albacete-Barcellona 1-2

A inizio dicembre il club catalano annunciò che il calciatore si sarebbe fermato a tempo indeterminato a causa di problemi personali. Su Araujo si erano diffuse voci incontrollate, c'era chi paventava addirittura l'addio al Barcellona. L'uruguaiano è andato in Israele per un viaggio spirituale, prima di tornare qualche giorno in patria dai suoi familiari. A fine dicembreè tornato ad allenarsi con i compagni e pian piano ha ritrovato spazio. Il rientro è stato graduale. Quattro subentri, per una sessantina di minuti totali. Poi l'occasione di tornare titolare in Coppa del Re, contro l'Albacete, piegato per 2-1. Gol di Yamal e proprio Araujo.

Le parole per Flick

Araujo segna, si scrolla di dosso tutti questi mesi, si commuove, esulta con i tifosi e i compagni e poi va ad abbracciare il tecnico, Hansi Flick, che gli è stato tanto vicino. E le parole dette da entrambi dopo la partita lo confermano. Il calciatore a caldo ha dichiarato: "È come un padre per noi. Gli siamo molto affezionati. Sa come gestire la situazione di ogni giocatore. L'ho abbracciato perché mi ha trattato in modo spettacolare".

Ronald Araujo è tornato a giocare dal primo minuto ed ha trovato il gol con l’Albacete.

"Sono felice, il gol è dedicato a Dio"

Di sé stesso ha poi detto: "È molto importante per me avere fiducia e continuare a migliorare. Sto facendo un ottimo lavoro, un passo alla volta. Penso di aver giocato una grande partita e di aver aiutato la squadra anche in attacco. Meritavamo di arrivare in semifinale ed è importante per noi giocare una finale e vincere titoli. Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo creato occasioni, ma la Coppa è così. Sono felice. Il gol è dedicato a Dio, ma ho fatto un gesto a mia moglie e ho abbracciato il nostro allenatore, che ha fatto in modo che mi riprendessi. Lo ringrazio per il supporto ricevuto".

Flick ha fatto altrettanto dedicando belle parole al suo calciatore: "Per lui, è un passo alla volta, questa è la cosa più importante. Ha segnato anche un gol molto importante per noi stasera. Penso che potrebbe aiutarlo ad acquisire più fiducia in se stesso, a credere di più in se stesso. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno e di cui ha bisogno lui. Lo sosteniamo e lo aiutiamo. Sta bene. Certo, alla fine si vede che è anche esausto, ma è così".