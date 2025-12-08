Araujo potrebbe non giocare più nel Barcellona: “Situazione più grave di quanto si pensi”

La situazione di Ronald Araujo è pesante e rischia di trasformarsi in un serio problema per il Barcellona. Non arrivano buone notizie dalla Spagna sul difensore centrale, fermatosi a tempo indeterminato per recuperare dal punto di vista psicologico. Le cose, a quanto pare, sono molto gravi e non è da escludere che possano avere sviluppi ancora più negativi.

Lo ha riferito il cronista Juanma Castano nella trasmissione El Tertulión, aprendo scenari preoccupanti sul calciatore uruguaiano. Come riportato da Cope, il popolare giornalista spagnolo, molto informato sulle dinamiche interne al Barcellona, ha dichiarato: "Araujo? È più grave di quanto pensiamo. La situazione di Araujo è molto grave e vedremo se giocherà di nuovo per l’FC Barcelona. È tutto molto precario”.

Cosa è successo a Ronald Araujo al Barcellona

In realtà Araujo non gioca con i blaugrana da fine novembre. Le sue assenze sono state inizialmente giustificate con una gastroenterite, ma in seguito Hansi Flick ha spiegato che il difensore sta attraversando un momento molto complicato a causa di problemi di salute mentale, culminati in attacchi di ansia. Con il supporto di famiglia, compagni e amici sta cercando di recuperare, anche se la situazione richiede grande cautela.

A quanto pare il club sta fornendo il massimo sostegno ad Araujo, definito "emotivamente devastato". Inevitabile però pensare anche al futuro della squadra, che deve fare i conti con una pedina fondamentale in meno in difesa. Se lo scenario descritto da Juanma Castano dovesse concretizzarsi, il Consiglio di Amministrazione non esclude la possibilità di tornare sul mercato a gennaio per colmare la lacuna causata dallo stop obbligato del giocatore, soprattutto alla luce dell’incertezza sulle sue condizioni.

La speranza, per tutti, è che Araujo – nel recente passato seguito anche dalla Juventus – possa ritrovarsi in fretta: prima di tutto per sé stesso, e poi anche per il Barcellona.