Araujo in campo dopo i problemi di salute mentale: non si allenava con il Barcellona da un mese

Araujo ha chiesto al Barcellona uno stop per problemi di salute mentale e oggi davanti al pubblico è sceso in campo per la prima volta per allenarsi. Ma il rientro definitivo è ancora lontano.

Roland Araujo è tornato in campo per la prima volta con il Barcellona dopo la richiesta di uno stop a tempo indefinito per i problemi di salute mentale che gli avevano reso difficile continuare a giocare. La situazione era diventata piuttosto seria e tutti all'interno del club hanno fatto il massimo per supportarlo, dandogli tempo e spazio per recuperare dal punto di vista psicologico. Oggi il giocatore si è allenato assieme al resto del gruppo, un rientro atteso da tifosi che lo hanno acclamato con un abbraccio.

Da circa un mese è fermo e ha attraversato momenti complicati. Il Barça gli ha concesso tutto il tempo necessario per ritrovare la serenità e lavorare sulla sua salute mentale: nell'ultimo periodo aveva deciso di staccare recandosi in Israele per un viaggio spirituale e ora sta cercando di tornare alla sua routine da calciatore, anche se il ritorno al calcio giocato non ha ancora una data.

Araujo torna ad allenarsi con il Barcellona

La situazione è apparsa da subito piuttosto grave e si temeva addirittura il ritiro prematuro del difensore uruguaiano, provato a livello psicologico dopo alcuni mesi complicati. Il Barcellona si è schierato dalla sua parte, concedendogli tutto il tempo necessario per riprendersi: i suoi compagni di squadra e l'allenatore Flick hanno fatto tutto il possibile per mostrargli la loro vicinanza, colpiti dalla sua trasformazione e dalla richiesta fatta al club di prendersi una pausa.

Ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute mentale e per cercare la forza di superare questo periodo ha affrontato anche un viaggio spirituale con il permesso dei blaugrana. Nell'allenamento di oggi, aperto a tutti i tifosi per le festività natalizie, Araujo è sceso regolarmente in campo con il gruppo per la prima volta dopo un mese tra la sorpresa generale. È il primo passo verso la ripresa, arrivato dopo aver trascorso il Natale con la sua famiglia in Uruguay, ma non c'è ancora una data per il ritorno in campo: il difensore è ancora in pausa dal calcio giocato e il Barcellona non affretterà il suo rientro che avverrà soltanto quando se la sentirà.