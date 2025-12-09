Araujo va in Israele per un viaggio spirituale col permesso del Barcellona: oggi è irriconoscibile

Araujo è andato in Israele per un viaggio spirituale col permesso del Barcellona. Il difensore dei catalani deve ritrovarsi e ha chiesto un periodo di pausa al club.

Ronald Araujo resta ancora fuori dal Barcellona dopo i problemi che il difensore dei catalani ha riscontrato negli ultimi giorni. Una vicenda delicata quella che riguarda il centrale blaugrana che ha deciso di allontanarsi dai riflettori per concentrarsi su se stesso. Nessun infortunio o una motivazione di natura familiare alla base della sua decisione di fermarsi, ma la necessità di risolvere dei problemi personali di natura psicologica. Attacchi d'ansia e dinamiche di questo tipo hanno portato Araujo a decidere di dare basta per un po' di tempo sperando di riuscire presto a ritrovare se stesso. Il giocatore di fatto in campo è irriconoscibile e sta provando altre strade.

Il Barcellona ha appoggiato completamente il giocatore senza opporsi ed è per questo che Araujo sta sfruttando questo tempo per dirigersi a Tel Aviv, in Israele, e affrontare un viaggio descritto come "religioso e culturale" ma con l'obiettivo di visionare i luoghi sacri e allo stesso tempo cercare di ristabilire l'equilibrio mentale e tornare più forte di prima. Secondo quanto riportato da Sport , il viaggio non è solo un semplice svago, ma rappresenta una componente cruciale del suo percorso riabilitativo.

Araujo con la fascia da capitano del Barcellona.

Così, mentre il Barcellona si ritrova a giocare in Champions questa sera contro l'Eintracht in casa, Araujo ha sentito il bisogno di staccare la spina da tutto e riconnettersi con la sua fede. Il difensore è un uomo profondamente religioso e per questo si affida anche ad essa per rimettersi in linea e trovare la forza per ripartire. La pressione di indossare la fascia da capitano ma anche alcuni infortuni che non gli hanno dato tregua senza dimenticare le forti critiche piovute da una parte della tifoseria avrebbero scosso il difensore.

Tutto questo ha portato Araujo a sentire il bisogno di un completo ripristino psicologico. La decisione di allontanarsi da tutto è stata applaudita dall'ex capitano del Barcellona, Piqué. In un'intervista con ‘Sport' , l'ex difensore ha elogiato Araujo per il coraggio di dare priorità alla sua salute mentale rispetto agli impegni del calendario."La salute mentale va curata. È evidente, non solo nel mondo del calcio o dello sport – ha detto . – In questo caso, Ronald ha alzato la mano e ha detto ‘basta' e penso che il club faccia molto bene ad ascoltarlo, a dargli il tempo necessario, e credo che tutti i tifosi di calcio in Spagna dovrebbero riflettere un po'".