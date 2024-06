video suggerito

Antonio Conte è atterrato a Roma: cena con De Laurentiis e Manna poi la firma come allenatore del Napoli

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Conte si appresta a iniziare la sua nuova avventura come allenatore del Napoli. Il tecnico salentino è atterrato questo pomeriggio a Roma da Torino insieme al responsabile dell'area sportiva Giovanni Manna. Incontro alla Filmauro e poi cena stasera con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis prima della firma e l'annuncio ufficiale che di fatto darà il via all'avventura partenopea. Conte firmerà con gli azzurri un contratto di tre anni e ha già dato le prime indicazioni di mercato: Buongiorno e Lukaku.

A Conte è stato garantito un ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione più 2 bonus che scattano in caso di qualificazione in Champions League e un premio Scudetto che ammonta a circa 1 milione. Una cifra importante per un tecnico che fin da subito – sicuramente stasera se ne parlerà – vorrà impostare le prime direttive sul mercato insieme allo stesso Manna. Di fatto però la tabella di marcia dovrebbe essere confermata e Conte diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli nella giornata di domani, mercoledì 5 giugno. Un ritorno in Serie A per lui dopo la vittoria dello Scudetto con l'Inter prima dell'avvento di Simone Inzaghi.

Con Conte dovrebbe esserci anche Oriali al Napoli.

Lukaku e le strategie di mercato con il Napoli per Conte

Il tecnico salentino ha allenato il Tottenham nella sua ultima esperienza in un club e ora a Napoli è pronto a riscattare l'ultima deludente stagione degli azzurri post Scudetto. Decimo posto e fuori da ogni competizione europea. Il Napoli dovrà di fatto concentrarsi solo sul campionato e anche per questo è importante capire bene su quali giocatori puntare. Per l’attacco il nome più caldo è quello di Lukaku che con Conte ha disputato la sua migliore stagione in carriera con la maglia dell’Inter.

Il belga sarebbe già stato contattato proprio da Conte che ha sondato la sua disponibilità a vestire la maglia azzurra. L’alternativa è rappresenta dall’ucraino Artem Dovbyk, bomber del Girona che ha stupito in Liga. Un interesse concreto e necessario, quello nei confronti di Big Rom, specie per via di una probabile partenza di Osimhen. L’attaccante nigeriano, piace all’Arsenal di Arteta che però non ha ancora formalizzato alcuna offerta ma ha voglia di riscattare la delusione del titolo in Premier sfumato nell'ultima stagione.