video suggerito

Antonio Conte allenatore del Napoli, è fatta: risolti i dettagli del contratto e deciso lo staff Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Tra l’allenatore salentino e il club di De Laurentiis l’accordo è stato raggiunto su ogni dettaglio. Firmerà un contratto valido fino a giugno 2027. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione. Tra l'allenatore salentino e il club di De Laurentiis l'accordo è stato raggiunto su ogni dettaglio compresi i bonus, al netto dello stipendio fisso, dei diritti d'immagine e dei componenti che faranno parte del suo staff. Conte torna in Italia dopo l'ultima esperienza vissuta all'Inter e culminata con la vittoria dello Scudetto firmando un contratto valido fino a giugno 2027.

Sciolte dunque tutte le riserve che stavano ancora bloccando l'affare nelle ultime ore. Come si dice in questi casi dunque, è attesa solo l'ufficialità per dare il bentornato a Conte in Serie A dopo l'ultima esperienza vissuta, tra alti e bassi, sulla panchina del Tottenham. Confermata anche la presenza nel suo staff di Lele Oriali. L'ex Inter, campione del mondo nel 1982, tornerà a lavorare con Conte dopo le esperienze insieme con i nerazzurri e in Nazionale. La presentazione del tecnico potrebbe avvenire già nella giornata di martedì 4 giugno ma su questa ipotesi non c'è ancora certezza.

L'ultima esperienza di Conte è stata al Tottenham.

L'accordo tra De Laurentiis e Antonio Conte per fare di lui il nuovo allenatore del Napoli

Le cifre dell'accordo sull'ingaggio dell'allenatore salentino non sono state chiaramente rivelate ma secondo Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, dopo l'incontro a Torino dell'11 maggio, ci sarebbe stata un’intesa da 6,5-7 milioni a stagione da corrispondere al tecnico salentino più un paio di bonus totali circa. Ora è attesa l'ufficialità da parte del Napoli che in questi casi viene spesso preceduta dal tweet dello stesso patron De Laurentiis. Con Conte allenatore e Giovanni Manna direttore sportivo, il presidente del Napoli ha voluto completamente rivoluzionare i ruoli principali all'interno del club per cancellare l'ultima stagione negativa in cui gli azzurri sono finiti fuori da ogni competizione europea.

Il ritorno di Lele Oriali all'interno del suo staff tecnico.

Chi farà parte dello staff di Antonio Conte al Napoli

Salvo sorprese dell'ultim'ora lo staff tecnico che accompagnerà Antonio Conte nella sua nuova avventura al Napoli dovrebbe essere lo stesso di sempre con qualche piccolo accorgimento. Oltre al suo vice storico, Cristian Stellini, ci dovrebbe essere il ritorno di Lele Oriali, figura d’esperienza e di fiducia del tecnico sia all’Inter che quando allenava la Nazionale Italia. Con Conte inoltre nel ruolo di collaboratori tecnici ci saranno il fratello e match analyst, Gianluca Conte, e la novità rappresentata da Elvis Abbruscato. Il preparatore atletico Costantino Coratti sarà poi al fianco dei preparatori partenopei, Francesco Sinatti e Francesco Cacciapuoti.