video suggerito

Lukaku resta a Napoli durante la sosta nazionali: Conte ha un piano per averlo in forma quanto prima Romelu Lukaku non sarà convocato dal Belgio, resterà a Napoli e si allenerà per continuare a migliorare la sua condizione fisica: Antonio Conte ha un piano per averlo in forma prima possibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Romelu Lukaku non sarà convocato dal Belgio, resterà a Napoli e si allenerà per continuare a migliorare la sua condizione fisica: Antonio Conte ha un piano per averlo in forma prima possibile. Il centravanti belga salterà, quindi, la sfida di Nations League tra la sua nazionale e l'Italia di giovedì 10 ottobre.

Big Rom sta cercando la forma migliore senza forzare, essendo arrivato nella fase finale della sessione estiva di mercato. Nonostante non brilli particolarmente a livello fisico, l'ex attaccante di Inter e Roma ha messo a referto due gol segnati e altrettanti assist per i compagni.

Il piano di Conte per avere Lukaku in forma prima possibile

Romelu Lukaku ha deciso che salterà la seconda pausa per le nazionali consecutiva e non sarà tra i convocati del Belgio per le partite della Nations League. L’attaccante del Napoli non sarà a disposizione del CT Domenico Tedesco e rimarrà a Castel Volturno a lavorare per migliorare la sua forma fisica e farsi trovare pronto per la volata fino a fine anno.

Antonio Conte vuole avere il suo attaccante di riferimento al 100% nelle gare dalla ripresa dopo la sosta fino al fine 2024 e ha un piano di lavoro già stabilito per i giorni della sosta per rimettere a lucido Big Rom dopo l’arrivo a fine mercato dal Chelsea.

Dopo i fisiologici giorni di pausa per tutti, in seguito all'impegno col Como, Lukaku lavorare sia sul fondo che sulla velocità, diviso in maniera più regolare rispetto a quando ci sono le partite, e portare il livello fisico dell'attaccante a quello dei suoi compagni.

Conte su Lukaku: "È uno che sposta sempre gli equilibri"

Antonio Conte ha parlato di Romelu Lukaku e della sua condizione fisica nella conferenza stampa che precede Napoli-Como: "Sta lavorando, inizia a fare gli stessi carichi dei compagni, poi ha bisogno di lavoro specifici perché la sua macchina è diversa da tanti altri, ma ora inizia a stare in buona condizione. È integrato alla perfezione e per me in campo è uno che al di là di tutto sposta sempre gli equilibri".