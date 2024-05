video suggerito

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, cosa serve per la chiusura definitiva della trattativa Il Napoli è sempre più vicino ad Antonio Conte: cosa serve per la chiusura definitiva della trattativa e l'approdo del tecnico in azzurro.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli è sempre più vicino ad Antonio Conte. Il nome dell'ex CT della Nazionale è il candidato più credibile per la panchina azzurra e nelle ultime ore sembra essersi rinvigorita questa pista: Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere quanto prima il discorso allenatore per poter iniziare a pensare alla squadra da costruire e la strada che porta al tecnico salentino appare l’unica possibile per tornare già dal prossimo anno ad essere competitivi.

Oltre a Conte nelle ultime settimane erano stati fatti anche i nomi di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli ma l'ex allenatore di Inter e Juventus sembra essere il candidato numero uno per la panchina dei partenopei. Del resto ADL lo aveva cercato sia a novembre, quando mandò via Rudi Garcia; che a gennaio, quando capì che Mazzarri non poteva dare nulla alla sua squadra.

La trattativa non è andata mai in porto ma ora potrebbe essere la volta buona: il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, starebbe facendo un grande ‘pressing' sul tecnico leccese per convincerlo ad accettare.

Napoli più vicino a Conte, cosa serve per chiudere la trattativa

Antonio Conte è il nome scelto da De Laurentiis, che vuole dare un segnale forte alla tifoseria e vuole ripartire dopo l'annata disastrosa che sta per concludersi. I contatti tra i due ci sono sempre stati e l’allenatore aveva dato la disponibilità al presidente da tempo, ma c'erano alcune cose da sistemare prima di poter chiudere l'operazione.

Nell'ultimo periodo, invece, era stato ADL a prendere tempo e a guardarsi intorno prima di capire che Conte fosse la scelta giusta per il suo Napoli e premere sull'acceleratore per chiudere quanto prima.

Il Napoli sarebbe pronto a garantire a Conte un contratto biennale con opzione da 6,5 milioni a stagione più 1,5 di bonus, che diventerebbero parte strutturale dell’accordo dal secondo anno, in caso di qualificazione Champions. Il tecnico, dal canto suo, vorrebbe un triennale non legato ai bonus e ci sono ancora altri dettagli da limare ma si lavora per colmare ogni tipo di distanza.

Cosa manca per l'arrivo di Conte al Napoli

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, Antonio Conte sarebbe orientato a dire di ‘sì' alla offerta presentatagli da Aurelio De Laurentiis: una volta che il presidente ha dato il suo ‘placet', ecco che potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.

Non ci sarebbero stati ancora discorsi sui nomi della rosa, visto che nelle scorse ore si era già parlato di Lukaku come contropartita nella trattativa che porterebbe Osimhen al Chelsea, ma si lavora soprattutto sulla composizione dello staff. Alcuni hanno parlato di una richiesta di avere Gabriele Oriali come Team Manager ma questa indiscrezione non ha trovato alcun riscontro, almeno per ora.