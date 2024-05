video suggerito

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, oggi può essere la giornata decisiva: cosa manca ancora Quando ci sarà l'annuncio ufficiale di Antonio Conte al Napoli? Si attendono il messaggio social di De Laurentiis e il comunicato ufficiale del club sul nuovo allenatore. Le ultime notizie su contratto, stipendio, staff del tecnico si accompagnano alle prime voci di mercato.

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli è l'annuncio che i tifosi attendono per ripartire subito dopo una stagione disastrosa. Quando ci sarà la comunicazione ufficiale da parte del club? Lunedì può essere la giornata decisiva, martedì quella della nota e del messaggio condiviso sui social dal presidente, Aurelio De Laurentiis. Dipende tutto dal massimo dirigente e da quando riterrà opportuno sia stata pienamente soddisfatta la parte burocratica.

Quando ci sarà l'annuncio ufficiale di Conte al Napoli

Entro 24 ore ci sarà la fumata bianca, a conclusione di una trattativa che ha trovato nell'accordo raggiunto e nello scambio di documenti tra avvocati: contratto fino al 2027 e uno stipendio record per la società, che ha deciso di fare all-in su di lui per cancellare un campionato orribile passando dalle stelle dei campioni d'Italia alle stalle del decimo posto, fuori dall'Europa. Cosa manca ancora? Pochissimo, questione di dettagli che vanno messi a punto (clausole e diritti.d'immagine) così da firmare l'intesa e iniziare a programmare ogni cosa.

Lo stipendio dell'ex juventino: guadagnerà un ingaggio mostruoso

Le cifre circolate in queste ore, quelle a fondamento della stretta di mano che le parti si sono data per iniziare il cammino insieme, lasciano intendere quanto sia forte la volontà del Napoli di rilanciarsi: per farlo, ha scelto un tecnico che seguiva da tempo e avrebbe voluto anche a novembre scorso al posto di Rudi Garcia. Ma allora Conte rinunciò all'offerta propostagli dal presidente perché non convinto di subentrare in corsa. Adesso la quadra è stata trovata: sul piatto uno stipendio da 6.5-7 milioni netti a stagione, più altri 2 in bonus.

Lo staff di Conte in azzurro: il cerchio magico dei collaboratori

Quale sarà l'approccio di Conte è noto. È un martello che lavora sulla mentalità e sullo spirito oltre che sul corpo dei suoi calciatori. Il metodo è duro, sfiancante, in una parola: un massacro com'è nello stile del tecnico salentino. Basta chiedere ai calciatori del Tottenham cosa hanno provato sottoposti alla ferrea disciplina dell'ex ct della Nazionale. "Muori, ma finisci", sussurrò l'ex amico/ preparatore/sodale professionale, Ventrone (morto due anni fa).

Nello staff di Conte, però, potrebbe esserci un altro fedele collaboratore che si occuperà di badare alla condizione e alla forma dei giocatori, è Costantino Coratti. Ma non dovrebbe essere l'unico del ‘cerchio magico' che lo accompagna da anni nelle differenti esperienze professionali. L'ultima risale a marzo 2023, quando gli Spurs pareggiarono (3-3) in trasferta col Southampton. La prossima, quella del debutto ufficiale sulla panchina del Napoli, dovrebbe esserci entrò metà agosto, per la disputa dei turni eliminatori di Coppa Italia.

Oltre al vice Stellini, il tecnico leccese è solito avere al proprio fianco anche il fratello, Gianluca Conte (nelle vesti di match analyst e assistente), e un altro paio di collaboratori. Tra questi, ci sarebbe un altro fedelissimo: Lele Oriali, che è stato con lui in Nazionale come all'Inter. Gli toccherà (come sembra) un ruolo delicatissimo e che il Napoli ha pagato tantissimo soprattutto in questa stagione: fare da collante tra il gruppo squadra e la società.

Il primo colpo di mercato: chi sarà l'erede di Osimhen

Dal mercato al lavoro sul campo, l'agenda di impegni del neo direttore sportivo, Manna, e di Conte è piena d'impegni e di cose da fare. Le richieste del tecnico sembrano non siano state alte ma commisurate alle opportunità del club e con un'idea precisa: avere anche giovani di talento (come Dorgu del Lecce) da plasmare e un attaccante di peso che prenda il posto di Osimhen (potrebbe essere Lukaku, in un affare sull'asse Napoli-Chelsea per il nigeriano). Voci per adesso, comprese quelle legate anche alle posizioni del capitano Giovanni Di Lorenzo (che avrebbe chiesto di partire) e quella di Kvicha Kvaratskhelia, alle prese con il rinnovo del contratto.