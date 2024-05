Conte al Napoli, news in diretta: cosa manca per l’annuncio ufficiale

video suggerito

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli, si attende in questi giorni l'annuncio ufficiale sui social del presidente, Aurelio De Laurentiis, e del club partenopeo. L'intesa economica su durata del contratto e stipendio è stata raggiunta: triennale con ingaggio da 9 milioni a stagione tra parte fissa (6.5 milioni) e bonus (vincolati a obiettivi come scudetto, qualificazione in Champions e Coppa Italia). Accordo definito anche sulla composizione dello staff, nel quale figureranno i fedelissimi del tecnico salentino, tra cui Lele Oriali (al suo fianco in Nazionale e all'Inter) e su alcune sfumature delle clausole a garanzia delle rispettive parti.

Conte-Napoli, gli aggiornamenti in diretta

La trattativa tra Antonio Conte e il presidente, Aurelio De Laurentiis, è giunta nella fase conclusiva. Le ultime news in tempo reale e gli aggiornamenti in diretta avvicinano l'annuncio ufficiale.

8:30 – Antonio Conte firmerà dopo Manna

L'accordo sembra letteralmente a un passo. La firma dell'ex c.t. dell'Italia è vicinissima. L'annuncio del Napoli potrebbe arrivare a breve. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità di Giovanni Manna, che sarà il nuovo direttore sportivo del club.

7:00 – Per Antonio Conte pronto un contratto da 9 milioni

In azzurro Conte avrà un contratto di 3 anni con stipendio altissimo: percepirà un ingaggio di 6.5 milioni netti a stagione che possono lievitare fino a 9 milioni con i bonus relativi a scudetto, Champions, Coppa Italia.

6:05 – Le richieste di Conte a De Laurentiis

Antonio Conte ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis punti fermi e garanzie a fondamento del progetto. Qualcosa che si spinge oltre le clausole a tutela reciproca e fa riferimento a due aspetti fondamentali: uno staff organizzato e completo in tutte le sue competenze, con ruoli chiari e rispetto delle sfere d'influenza e d'azione; i nomi di 8, 9 calciatori della rosa da cui ripartire (Kvaratskhelia, Lobokta, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Rrahmani, Raspadori, Olivera); gli acquisti funzionali e le operazioni da mettere in cantiere assieme al neo direttore sportivo, Giovanni Manna. A cominciare dall'attaccante che prenderà il posto di Osimhen, oltre ai difensori (tallone d'Achille della stagione appena conclusa).

Quanto allo staff, sarà composto così: al fianco di Conte ci saranno Cristian Stellini (vice storico), e a Lele Oriali, figura d’esperienza e fiducia che sarà team manager (resta da capire come sarà ricollocato quello attuale, Giuseppe Santoro); in qualità di collaboratori tecnici figureranno il fratello e match analyst, Gianluca Conte, ed Elvis Abbruscato. Il preparatore atletico Costantino Coratti lavorerà a stretto contatto cob gli attuali preparatori, Francesco Sinatti e Francesco Cacciapuoti (sui quali lo stesso Conte ha espresso gradimento).

Conte nuovo allenatore del Napoli: cosa manca per la firma

Conte-Napoli, manca solo la firma. Prima della chiusura definitiva così da mettere nero su bianco, però, servirà definire gli ultimi spetti relativi a clausole (compresa quella dell'addio, in caso di obiettivi falliti e mancanza di sintonia), eventuali penali e questione dei diritti d'immagine (questi ultimi al 50% come accadde con Higuain). Tutti i dettagli sono stati valutati, discussi, definiti. C'è unità di fondo sul progetto di ricostruzione della squadra (che avrà dei punti fermi) nella consapevolezza reciproca che per esigenze di bilancio servirà fare scelte calibrate. Tutti i pezzi del mosaico sembrano combaciare.

Si è ragionato sulla opportunità reciproca di interrompere il rapporto in caso di mancato raggiungimento determinati traguardi fondamentali per il fatturato del club oppure nell'ipotesi di mancata sintonia nelle scelte e nei ruoli. Aspetti che sembrano essere stati chiariti. Cosa deve accadere perché ci sia la fumata bianca? I compensi da corrispondere ai collaboratori e sui diritti d'immagine, per i quali sarebbe stata trovata la quadra su una percentuale alla pari (50%).