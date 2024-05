video suggerito

Antonio Conte al Napoli, la trattativa per le clausole nel contratto: c'è anche quella dell'addio

A cura di Ada Cotugno

Antonio Conte è sempre più vicino al Napoli, ma ci sono diversi dettagli da limare prima di poter dare l'annuncio più atteso da tutti i tifosi. La fumata bianca da parte di Aurelio De Laurentiis potrebbe arrivare già la prossima settimana, ma prima andranno affrontate delle questioni essenziali per stilare il contratto e stabilire clausole e penali che possano soddisfare entrambe le parti in causa. In particolare si è aperta anche all'eventualità di un possibile addio anticipato.

L'offerta del Napoli a Conte

L'ex allenatore di Juve e Inter è sempre stato in cima alla lista dei desideri del patron azzurro, anche se nelle scorse settimane sono state sondate tutte le strade possibili per trovare il successore di Calzona e voltare definitivamente pagina. Sono ormai diversi mesi che il Napoli corteggia Conte e il matrimonio potrebbe essere presto fatto, soprattutto perché l'intesa di massima sullo stipendio è già stata raggiunta.

La proposta messa sul piatto da De Laurentiis è molto ricca: si parla di un accordo triennale da circa 6 milioni di euro netti all'anno di parte fissa, ai quali aggiungere altri 2 milioni legati ai bonus. Un ingaggio di tutto rispetto per l'allenatore che non disdegna l'offerta, ma che è già a lavoro con il suo entourage e i legali azzurri per ragionare sugli ultimi dettagli che mancano prima di apporre la firma al contratto che richiederà un po' di tempo per essere redatto.

Cosa manca per la firma di Conte

Lo stipendio soddisfa le richieste del nuovo allenatore e anche la lunghezza del contratto, ma cosa serve per trovare la quadratura del cerchio? Entrambe le parti vogliono tutelarsi e per questo nelle ultime ore vanno avanti discorsi legati alle clausole, alle penali e ai famosi diritti di immagine richiesti da De Laurentiis e che spesso hanno occupato gran parte delle trattative con giocatori e allenatori.

In particolare Conte e anche la società azzurra ragionano sulla possibilità di inserire nell'accordo una clausola che gli permetta di interrompere la collaborazione qualora venisse a mancare la sintonia necessaria per poter lavorare serenamente, oppure se non verranno raggiunti certi traguardi fissati dal presidente all'inizio di questa avventura (come la qualificazione alla Champions League), aprendo così le porte a una separazione anticipata senza turbolenze.