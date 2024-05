video suggerito

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli: De Laurentiis ha già trovato l’accordo economico Antonio Conte sembra essere molto più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. De Laurentiis avrebbe già raggiunto l’accordo e domani può già essere una giornata decisiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli. Una suggestione fino a poco tempo fa che invece sembra stia diventando realtà con il passare delle ore. I partenopei pare non siano rimasti alla finestra ad aspettare la decisione di Gasperini che in questo momento ha come priorità solo l'Atalanta. Aurelio De Laurentiis e il club azzurro – secondo quanto spiega il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà dal suo canale Youtube – avrebbero incontrato Conte sabato 11 maggio a Torino. Un summit in cui ci sarebbe stata una sorta d'intesa dal punto di vista economico.

Un accordo di fatto che avvicina inevitabilmente Conte al Napoli a partire dalla prossima stagione. A prescindere dunque dal discorso Gasperini, i partenopei si sono mossi in maniera concreta sul nome dell'ex allenatore del Tottenham pronto al ritorno in Italia. Conte di fatto avrebbe facilitato l'operazione mostrandosi disponibile a rinunciare a qualcosa rispetto alle sue pretese economiche iniziali. Sullo sfondo resta il nome di Stefano Pioli che lascerà ufficialmente il Milan al triplice fischio dell'ultima sfida di campionato contro la Salernitana.

Pioli potrebbe essere il piano alternativo a Conte per il Napoli.

L'accordo economico tra il Napoli di De Laurentiis e Conte

Il Napoli con Antonio Conte sarebbe arrivato a chiudere un accordo sull'ingaggio da 6,5/7 milioni di base fissa e un paio di milioni di bonus in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Due milioni di bonus che diventano poi base fissa dalla stagione successiva. Da questo punto di vista ci sarebbe stata dunque una quadratura del cerchio tra le parti. Ma al momento c'è una fase di stallo che potrebbe però vedere un'accelerata da parte di De Laurentiis già nella giornata di domani per chiudere definitivamente con Conte.

Domani potrebbe essere dunque una giornata chiave. Da un lato c'è l'Atalanta che incontrerà di nuovo Gasperini per discutere del futuro, forse in maniera definitiva. L'offerta dei nerazzurri è di un rinnovo biennale, mentre l'allenatore vorrebbe un triennale a patto che non ci sia un ridimensionamento della rosa e con un calciomercato importante. Dall'altro il Napoli che di certo non considererebbe Conte un'alternativa a Gasperini e che potrebbe decidere di affondare definitivamente il colpo per prendere il tecnico salentino e dare il via ufficialmente alla nuova stagione.