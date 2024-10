video suggerito

Cassano spiega cosa dice Conte nello spogliatoio del Napoli: “Me lo dissero i giocatori della Juve” Antonio Cassano, dopo Napoli-Como, ha parlato della capolista e della strategia comunicativa di Antonio Conte che a suo dire starebbe applicando lo stesso metodo usato ai tempi della Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli è primo in classifica ed è in serie utile, in campionato, da sei partite. È presto per sognare e per fare proclami, che Antonio Conte non ama, anzi. Il tecnico dei partenopei in queste ultime settimane getta acqua sul fuoco e risponde a tono a chi sostiene che il Napoli sia una delle favorite per lo scudetto. Secondo Antonio Cassano però l'ex c.t. sta adoperando una strategia comunicativa molto precisa. Una strategia che ha già usato in passato, quando era sulla panchina della Juventus.

Lotta per lo scudetto o no, di sicuro si può dire che il percorso dei partenopei fin qui è molto buono, non fosse altro che per il primo posto e per il ritrovato spirito di gruppo. Il Napoli è primo, ma per Cassano e Adani la rosa migliore ce l'ha comunque l'Inter, che però non può e non deve sottolineare la squadra partenopea. Cassano, durante l'ultimo episodio di ‘Viva El Futbol' il programma su Twitch, parlando della lotta scudetto e del Napoli ha raccontato un episodio relativo alla stagione 2011-2012 e che ha vissuto sulla propria pelle.

La strategia comunicativa di Conte secondo Cassano

Cassano si basa sul suo vissuto, afferma di non avere notizie dirette da Napoli, e racconta quanto gli fu riferito nel 2012 da alcuni calciatori della Juventus, che in quella stagione conquistò dopo diversi anni il titolo: "L'Inter ha la squadra da battere, ma l'Inter deve stare molto attenta pure al Napoli. Vi dico una cosa. Non ho contatti a Napoli, ma sono convinto che Conte inter nos sta dicendo ai giocatori ‘Ricordatevi io fuori dirò qualcosa di diverso rispetto a quanto vi dico, ma noi abbiamo la possibilità, se fate quello che vi dico io, di vincere lo scudetto'. Lo ha fatto anche il primo anno alla Juve, l'ho saputo da gente in Nazionale, quando vinse lo scudetto contro noi del Milan. Lui diceva fuori: ‘Dobbiamo stare tra le prime quattro, l'anno scorso siamo arrivati settimi'. Invece dal primo giorno lui aveva iniziato a dire che potevano farlo e ha vinto il campionato".

L'emozione di Cassano per un gesto di Conte

Per l'ex calciatore dunque tutto questo sarebbe frutto di una strategia molto precisa da parte del tecnico che pian piano è riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori, che stanno emozionando Cassano – che specifica di non emozionarsi tanto quando segue il calcio: "Io difficilmente mi emoziono se non per una giocata o un gol particolare. Quando sono usciti Lukaku e Lobotka se li è baciati. Mi ha fatto emozionare".