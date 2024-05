Antonio Conte ha già deciso chi sono i calciatori intoccabili nel suo Napoli: soltanto 8

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. A meno di clamorose situazioni manca solo l'annuncio ufficiale. L'ex CT della Nazionale Italiana torna in Serie A dopo l'avventura negativa in Premier League col Tottenham e sta già lavorando a stretto contatto con la società azzurra per la rosa del prossimo anno.

Dopo aver sciolto il nodo del tecnico, che era diventata una vera e propria telenovela visti i tanti nomi che si sono susseguiti nelle scorse settimane ma che, probabilmente, non sono stati presi in considerazione tutti; adesso bisognerà subito capire quali calciatori della rosa attuale dei partenopei sono graditi all'allenatore salentino e quali andranno piazzati sul mercato.

Conte ha già deciso chi sono i calciatori intoccabili nel suo Napoli

Per Conte sono otto i calciatori che non devono assolutamente partire e sono Meret, Di Lorenzo, Rahamani, Anguissa, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia e Raspadori. Da questa base bisognerà lavorare e ripartire per portare la squadra azzurra di nuovo ai vertici della Serie A.

Se, quindi, sono soltanto otto i giocatori graditi all'ex allenatore di Juventus e Inter, per Giovanni Manna si profila un'estate di grande lavoro per poter sistemare gli altri componenti della rosa che

Kvaratskhelia e Di Lorenzo i primi nodi da sciogliere per il Napoli

Da diverse ore si parla di un'offerta del Paris Saint-Germain per Khvicha Kvaratskhelia e a confermarlo è stato anche l'agenteMamuka Jugeli: il georgiano ha un contratto lungo, che scadrà nel 2027, ma da mesi sono evidenti i mal di pancia per gli adeguamenti fatti ad altri protagonisti dello Scudetto e non a lui. Adesso la palla passa al presidente, per capire se deciderà di privarsi del suo gioiello nella stessa estate in cui saluterà anche Victor Osimhen oppure no.

C'è da risolvere anche la vicenda che riguarda Giovanni Di Lorenzo: il terzino della Nazionale si è sentito tradito dalla società e i fischi dei tifosi lo hanno segnato, quando a pochi minuti dalla fine della gara con il Lecce il tecnico Calzona ha deciso di sostituirlo.

Per Conte è uno degli intoccabili e si starebbe già muovendo per cercare di convincerlo a restare ma le dichiarazioni del suo agente Giuffredi sono state molto dure a Tv Play: "Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, Di Lorenzo ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per Giovanni”.

Conte-Napoli: i dettagli dell'accordo e cosa manca per l'annuncio

La proposta di Aurelio De Laurentiis per Antonio Conte dovrebbe essere un accordo triennale da circa 6 milioni di euro netti all'anno di parte fissa, ai quali aggiungere altri 2 milioni legati ai bonus. Adesso si starebbero portando avanti discorsi legati alle clausole, alle penali e ai famosi diritti di immagine ma una volta ultimate queste ultime cose dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.