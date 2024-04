Andrea Agnelli rompe il silenzio dopo lo Scudetto Inter: pubblica una data e un messaggio alla Juve

video suggerito

A cura di Alessio Morra

L'Inter è Campione d'Italia 2023-2024. Il successo per 2-1 nel derby con il Milan dà la matematica ai nerazzurri che con cinque giornate d'anticipo chiudono i giochi e vincono lo Scudetto numero 20, quello della doppia stella. Un obiettivo che l'Inter aveva da qualche anno e che cercava di raggiungere prima dei ‘cugini' rossoneri. Nei momenti immediatamente successivi alla conclusione dell'incontro è arrivato un tweet di Andrea Agnelli, l'ex presidente della Juventus, che ha mandato un messaggio alla ‘sua' squadra e anche una stilettata ai nerazzurri ricordando quando i bianconeri hanno conquistato il ventesimo scudetto, e la seconda stella.

Quella del 22 aprile 2024 è un giorno che entra a far parte della storia dell'Inter, che conquista lo scudetto numero 20, il secondo negli ultimi quattro anni, il primo della gestione di Simone Inzaghi. Un titolo vinto con un vantaggio abissale su tutti gli altri rivali – Milan e Juventus sono lontanissime. I 100 punti sono ancora possibili. Miglior attacco, miglior difesa, una sola partita persa in campionato. Insomma, un campionato perfetto. Scudetto numero 20 e seconda stella che potrà essere messa sulle maglie dalla prossima stagione.

Solo una squadra ne ha di più di stelle, la Juventus che ne ha tre avendo vinto più di trenta scudetti. L'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli ha gettato benzina sul fuoco delle polemiche storiche tra bianconeri e nerazzurri pochissimi minuti dopo il termine del derby Milan-Inter pubblicando un post che all'apparenza può apparire criptico, ma che in realtà non lo è, per chi conosce il calcio, la storia della Juventus e il latino.

Agnelli ha scritto: "XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine...". Quelle non sono lettere messe a caso, sono numeri latini che danno una data: 16 maggio 1982. Era una domenica, e quella domenica la Juventus vinse lo Scudetto all'ultima giornata di campionato, superando sul filo, non senza polemiche, un'indomita Fiorentina.

Un rigore di Liam Brady piegò il Catanzaro e grazie a quel successo la Juventus vinse lo Scudetto numero 20 della sua storia, e poté mettere così la seconda stella sulle proprie maglie nella stagione successiva. Agnelli forse ha voluto rimarcare il divario, oltre che di titoli (20 Inter, 36 Juve) di tempo. Perché da quel dì, dal maggio 1982 sono passati oltre quarant'anni. E a corredo ha scritto anche ‘Fino alla Fine', che è stato il motto della sua Juve, alla quale ha, contestualmente, inviato un messaggio chiaro.