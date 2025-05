video suggerito

Ancelotti ct del Brasile sotto indagine FIFA: commissioni milionarie a un intermediario non autorizzato L’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile potrebbe trasformarsi in uno scandalo internazionale: la FIFA ha chiesto copia del contratto e qualsiasi informazione attorno a Diego Fernandes, l'”intermediario” che ha gestito i rapporti tra Federcalcio verdeoro, tecnico e Real Madrid a fronte di una commissione da oltre 1 milione di euro. Senza avere alcuna autorizzazione o licenza. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlo Ancelotti nuovo commissario tecnico del Brasile è una delle notizie più importanti arrivate a ridosso del finale di stagione, con l'addio dell'allenatore al Real Madrid per intraprendere l'avventura, da tempo annunciata, con la Seleçao. Un accordo che ha accontentato tutti e che ha tenuto banco sulle prime pagine dei giornali sportivi di tutto il mondo ma che potrebbe macchiarsi di uno scandalo enorme se venissero confermati i sospetti dietro le manovre della Federcalcio verdeoro: che avrebbe utilizzato come intermediario un agente non autorizzato al quale avrebbe comunque elargito commissioni fantascientifiche da oltre 1 milione. Motivo per cui la FIFA ha deciso di aprire una indagine formale.

Il primo annuncio della nomina di Ancelotti come neo ct del Brasile, arrivò nel dicembre 2023, quando Ednaldo Rodrigues, allora presidente della CBF, la Federcalcio brasiliana, rischiava un imminente licenziamento a causa di una sentenza del tribunale. In quell'occasione, lo stesso Rodrigues assunse Diego Fernandes, un imprenditore brasiliano che viveva a Madrid, affinché fungesse da intermediario prendendo contatti con l'entourage dell'allenatore, per un accordo poi ratificato a maggio, a conclusione della stagione.

La figura di Fernandes e l'indagine FIFA: violazione dell'articolo 11

Un ruolo determinante, perché la figura di Fernandes è stata a dir poco centrale nel mettere in contatto le varie parti interessate: ha guidato in prima persona i colloqui con Ancelotti e il suo staff, comprese le trattative con il Real Madrid, per facilitare una partenza anticipata. Una presenza costante a tal punto che il nome dell'imprenditore apparirebbe anche sul contratto firmato tra la CBF e Ancelotti, motivo per cui adesso la FIFA ha deciso di vederci bene fino in fondo: il signor Rodrigues non possiede alcuna licenza di agente ufficiale.

La FIFA ha attivato la sua Unità di Regolamentazione Agenti per verificare se il processo avvenuto sia conforme al Regolamento Agenti, in particolare all'Articolo 11: "Qualsiasi dipendente o collaboratore dell'agenzia che non sia un agente di calcio non può fornire servizi di agente di calcio o avvicinare un potenziale cliente per firmare un contratto di rappresentanza", si legge nel regolamento. Per questo motivo la FIFA ha chiesto alla CBF di consegnare una copia del contratto, nonché qualsiasi documentazione o messaggio entro il prossimo 4 giugno, un giorno prima del debutto ufficiale di Ancelotti contro l'Ecuador a Guayaquil.

Chi è Diego Fernandes, il ricco imprenditore che fornisce servizi finanziari ai giocatori

Diego Fernandes è un personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio, essendosi messo a disposizione in passato con le proprie finanze elargendo diversi servizi a molti giocatori brasiliani. Dopo l'assunzione da parte della CBF, si è visto spesso a fianco di Ancelotti, accompagnando il tecnico nel volo da Madrid a Rio de Janeiro, con addosso una maglia storica del Brasile e con il ruolo di rappresentante ufficiale della Federcalcio. Non solo, Fernandes sarebbe anche vicino all'agenzia di comunicazione da lui ingaggiata per pubblicizzare il suo ruolo nell'operazione, che in Brasile ha avuto enorme visibilità contornata da seguenti polemiche all'interno del nuovo staff dirigenziale della CBF.