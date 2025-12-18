Ancelotti criptico dopo l’esonero dal Botafogo: “Non sempre si può spiegare”. A cosa si riferisce

Davide Ancelotti è stato esonerato dal Botafogo dopo appena cinque mesi: una decisione improvvisa che non è dettata tanto dai risultati ottenuti in campionato ma da uno scontro con la dirigenza per quanto riguarda il suo staff tecnico. Ora l'allenatore si concentrerà sul Brasile di suo padre, Carlo Ancelotti, che lo ha accolto nello staff per preparare i Mondiali 2026. L'italiano ha salutato il suo ex club con un lungo messaggio sul suo profilo Instagram in cui però non spiega i motivi della fine del rapporto e lascia anche un messaggio piuttosto criptico.

Perché Ancelotti è stato licenziato dal Botafogo

Non sono arrivate spiegazioni ufficiali da parte della società e neanche da parte dell'allenatore che ha tenuto segreto il motivo del suo esonero, stuzzicando la curiosità con un passaggio molto particolare della lettera d'addio pubblicata sui social: "Oggi chiudo un capitolo importante della mia vita professionale. Non è facile dire addio a un posto dove ho vissuto con intensità, pressione ed emozione, e dove ho creato relazioni autentiche. Le decisioni fanno parte del percorso e non sempre possono essere spiegate pubblicamente. Quello che posso dire è che questa fase è stata vissuta con onestà, dedizione e rispetto".

I tifosi si chiedono quale sia la situazione che non si può spiegare pubblicamente e secondo Globo si tratterebbe di alcuni contrasti avuti con la dirigenza dopo la fine della stagione. I giocatori del Botafogo hanno sofferto di diversi infortuni e per questo il club avrebbe deciso di mandare via Luca Guerra, preparatore e uomo di fiducia di Davide Ancelotti che si è opposto immediatamente alla decisione. L'allenatore non ha voluto rinunciare alla sua spalla e questo ha creato una frattura tra lui e la società che in tutta risposta ha deciso di esonerarlo subito dopo pochi mesi di lavoro.