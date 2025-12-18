Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo: il club brasiliano lo licenzia dopo appena cinque mesi

Davide Ancelotti non è più l'allenatore del Botafogo. Il club che fa parte della galassia di John Textor, che ha il pacchetto azionario di maggioranza anche di Lione e Crystal Palace ha annunciato il licenziamento del giovane allenatore, nonché figlio di Carlo, commissario tecnico del Brasile. Si cambia al Botafogo dopo appena cinque mesi. Ancelotti junior ha chiuso il campionato brasiliano al sesto posto ed è stato eliminato negli ottavi della Copa Libertadores.

"Davide Ancelotti non è più l'allenatore della prima squadra"

Questo il comunicato del club bianconero: "Il Botafogo annuncia che Davide Ancelotti non è più l’allenatore della prima squadra. Anche il preparatore atletico Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan se ne vanno. La decisione è stata presa dopo gli incontri di questo mercoledì. Il Club ringrazia Ancelotti per la professionalità e l’impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida della squadra e come membro della famiglia Botafogo. Il Botafogo gli augura il meglio per il futuro. Il nuovo staff tecnico sarà annunciato a breve".

I risultati di Davide Ancelotti con il Botafogo

Ancelotti è stato nello staff del padre per oltre un decennio avendo un ruolo fondamentale, soprattutto nelle ultime stagioni, quelle con il Real Madrid. Il club di Rio de Janeiro con Ancelotti in panchina ha chiuso il campionato brasiliano al sesto posto, con 16 punti di distacco dal Flamengo, campione in patria e vincitore della Libertadores. E la Libertadores è stato un obiettivo mancato per il Botafogo, fermatosi agli ottavi di finale, dopo l'eliminazione contro il Liga de Quito, squadra dell'Ecuador. Classe 1989, Ancelotti rapidamente avrà modo di trovare un'altra panchina, magari una squadra italiana potrebbe pensare a lui.