Il significato del grafico che può uscire in diretta TV ai Mondiali: a cosa serve il chip nel pallone

Il gol di Svanberg è stato convalidato grazie alla nuova tecnologia del pallone dei Mondiali: produce un grafico con i tocchi che aiuta anche nelle situazioni di fuorigioco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il quarto gol della Svezia contro la Tunisia è stata l'occasione per testare il nuovo sensore presente nel pallone scelto per i Mondiali. Si chiama Adidas Trionda e per la prima volta sarà ricaricato elettricamente prima di ogni gara: è un concentrato di tecnologia che al suo interno racchiude un chip che registra tutti i movimenti e che può essere utilizzato anche per rilevare i tocchi impercettibili nelle varie situazioni di fuorigioco.

È stato utilizzato proprio così in occasione del gol di Svanberg che inizialmente era stato annullato per offside. Anche la ricostruzione tridimensionale del fuorigioco semiautomatico non è bastata a fare chiarezza, ma il nuovo pallone ha prodotto un grafico che ha tolto al VAR ogni dubbio: il pallone era stato toccato poco prima da Isak che si trovava in posizione regolare e ha permesso al compagno di nazionale di togliersi dal fuorigioco.

Come funziona il grafico del pallone dei Mondiali

Oltre al replay e alla ricostruzione tridimensionale con le linee tracciate alcune emittenti hanno pubblicato in sovrimpressione un grafico che tracciava gli spostamenti del pallone. Sembra un'immagine complessa da leggere ma in realtà è utile per ricostruirne la traiettoria e fa parte della tecnologia SAOT, quella del fuorigioco semiautomatico che riproduce le sagome dei giocatori: il sensore ha permesso di produrre una timeline del segnale del pallone e capire quindi quando fosse stato toccato. I picchi verso l'alto evidenziavano il tocco di Isak che ha rimesso in gioco Svanberg nell'azione immediatamente precedente al gol.

Leggi anche Clamoroso Lamouchi, il CT della Tunisia rischia di essere licenziato nel bel mezzo dei Mondiali 2026

Soltanto i chip presenti dentro al Trionda hanno permesso di verificare l'azione. A occhio nudo l'arbitro Falcón Pérez aveva annullato la rete, ma dal VAR hanno verificato tutti i parametri accorgendosi del tocco del compagno di squadra che aveva rimesso in gioco l'ex Bologna. È stato il primo caso in questi Mondiali in cui la tecnologia è diventata protagonista, stupendo i tifosi che non avevano ben capito cosa stava accadendo: con il grafico è impossibile perdersi anche i tocchi impercettibili e il sensore permetterà di fare chiarezza anche nei casi più spinosi come quello dei tocchi di mano.