Allegri incontenibile in panchina: “Ora negli spogliatoi non fiata nessuno”. Con chi ce l’aveva

Il ritorno di Massimiliano Allegri allo Stadium è stato accompagnato da mille emozioni: si è seduto su quella che una volta era la sua panchina (una concessione dei bianconeri che per una sera le hanno invertite), accolto dall'abbraccio meraviglioso del pubblico che non lo ha mai dimenticato. Quando l'arbitro ha fischiato però è rimasto concentrato sul suo Milan senza lasciarsi andare ai sentimentalisti, vivendo come sempre la partita con adrenalina e un pizzico di nervosismo.

Alla fine della gara era imbestialito e i tifosi seduti nelle prime file attaccate al campo hanno visto tutto il suo ineguagliabile show. L'allenatore era una furia, camminava nervosamente all'interno della sua area tecnica urlando contro chiunque gli si parasse dopo un gol sfiorato dalla Juventus in pieno recupero, nell'azione successiva a quella in cui i rossoneri si sono divorati il clamoroso vantaggio. Una scena vista anche al momento dell'ingresso in campo di Rafa Leao, buttato nella mischia al 63′ dopo il rigore sbagliato per cercare di sbrogliare la situazione, ma avvertito prontamente di non scatenare le sue ire.

La reazione di Allegri al gol sfiorato dalla Juve

La partita è finita con un pareggio per 0-0 ma in panchina l'allenatore ha vissuto tutte le emozioni possibili. La commozione dell'esordio, la tensione per la grande sfida e la rabbia nei minuti finali quando è successo di tutto. Il primo a scatenarla è Leao che si stava ancora scaldando a bordocampo, sotto lo sguardo vigile di Allegri che lo ha mandato in campo per cercare di scuotere un po' il Milan. Qui gli lancia il primo avvertimento della serata: "Rafa non mi fare inc***are". Gli ha lanciato uno sguardo severo per rimproverarlo e poi è tornato a osservare il gioco, camminando nervosamente.

Alla fine il portoghese è arrivato vicinissimo a sbloccare la partita al 91′, bloccato soltanto da una parata di Di Gregorio, ma è in quel preciso istante che è cominciato lo show di Allegri che ha fatto presagire ciò che sarebbe accaduto negli spogliatoi. Qualche istante più tardi è la Juve con Thuram ad arrivare a un passo dal gol e l'allenatore è esploso: "Nello spogliatoio ora non fiata nessuno". Ha urlato, facendo grandi gesti verso la panchina e chiedendo più volte "quanto manca?" per poter interrompere la sua lunga apnea. Il bersaglio della sua ira è Nkunku che commette una leggerezza davanti all'area che stava per costare la sconfitta al Milan alla fine del recupero: Allegri si arrabbia con lui e con tutta la panchina e si agita, mentre i tifosi seduti alle sue spalle riprendono la scena quasi increduli.