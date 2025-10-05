Allegri non trattiene l’emozione entrando all’Allianz Stadium: accoglienza da brividi dei tifosi Juve

Massimiliano Allegri torna all'Allianz Stadium, nella casa della Juventus, per la prima volta da avversario dopo l'addio ai bianconeri nell'estate del 2024 quando ha poi lasciato la Vecchia Signora nelle mani di Thiago Motta. Oggi il tecnico livornese è tornato al Milan e dopo un inizio di campionato assolutamente positivo è chiamato a una prova di forza importante proprio contro la "sua" Juventus. Ma che Allegri avesse lasciato un grandissimo ricordo in casa Juve non avevamo dubbi e infatti i minuti immediatamente precedenti alla partita hanno confermato questa impressione.

Prima della partita infatti nella Curva Sud bianconera è stato esposto uno striscione di ringraziamento nei confronti dell'ex allenatore bianconero: "Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri". Ma non è tutto perché quando sono state lette le formazioni allo stadio e lo speaker ha annunciato il nome di Massimiliano Allegri, il pubblico bianconero lo ha osannato. A lui sono stati dedicati anche alcuni cori personalizzati che confermano il profondo legame tra il tecnico bianconero e i suoi ex tifosi. La Lega Serie A nel frattempo ha pubblicato un video in cui mostra proprio l'emozione di Allegri prima di sedersi in panchina: il tecnico era con gli occhi lucidi.

Allegri non trattiene l'emozione. Il tecnico del Milan aveva gli occhi lucidi ascoltando il rumore che ha fatto lo Stadium al suo ingresso in campo. Allegri si guarda intorno, fiero del ricordo che ha lasciato in casa Juventus per il suo passato sicuramente importante concluso con la vittoria della Coppa Italia. Il tecnico livornese poi prima di sedersi nota che in realtà le panchine allo Stadium sono state cambiate e di fatto si va a sistemare proprio dove è sempre stato seduto durante la sua permanenza alla Juventus.

Le immagini non mentono e Allegri di certo non ha mai dimenticato la Juventus come fatto anche nella conferenza stampa della vigilia quando ha dichiarato di dover "solo ringraziare" la società bianconera per quanto vissuto nelle stagioni passati quando, tra lo scetticismo iniziale di una parte di tifosi della Juventus, fu ingaggiato al posto di Conte che in estate durante il ritiro dei bianconeri lasciò il suo incarico. Da lì in poi iniziò una nuova storia della Juventus proprio con Massimiliano Allegri in panchina.