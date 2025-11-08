Allegri deluso dopo Parma-Milan: “Siamo stati dei polli. Questi sono due punti buttati”

Il Milan ha gettato al vento una bella occasione. A Parma dopo 24 minuti era avanti già di due gol, ma è stato raggiunto dal Parma, che ha avuto pure la chance di vincere. Chance del 3-2 che pure il Milan ha gettato al vento. Massimiliano Allegri era assai rammaricato per l'esito di quest'incontro. Per lui sono due punti buttati e ancora una volta contro una cosiddetta ‘piccola' non fa bottino pieno.

"Non si può prendere un gol così, la palla si butta in tribuna"

A Sky è stato sincero il tecnico livornese che non ha criticato nessun calciatore in particolare, ma se l'è presa con la squadra che ha gettato al vento un'occasione importante: "Sono due punti buttati. Non so come sarebbe finita se alla fine del primo tempo chiudevamo 2-0, lui ha trovato un gran gol, ma sicuramente potevamo far meglio. Una volta rientrati in campo, abbiamo subito una serie di situazioni, in area non abbiamo marcato. Eravamo imbambolati, addormentati, poi siamo tornati a giocare e abbiamo avuto due o tre occasioni buoni. Di sicuro al 48′ sul 2-0 non devi subire un gol del genere, la palla la butti in tribuna".

"Siamo stati un po' polli"

Il gol di Bernabé ha fatto girare totalmente la partita, quello è l'episodio chiave dell'incontro, ma Allegri punta il dito sull'atteggiamento complessivo della sua squadra che non è riuscita a chiudere i conti, non è stata pratica: "La partita non dico sembrava semplice ma era ben avviata, non avevamo concesso niente e alla prima occasione abbiamo subito gol. Ti viene un po' di paura. è normale, è una cosa psicologica. Noi dovevamo tornare tranquillamente a giocare. Invece siamo stati un po' polli".

I punti persi con le ‘piccole'

Allegri, che è sempre stato un maestro nell'identificare il numero di punti necessari per vincere lo Scudetto, con rammarico ai punti persi con squadre di seconda fascia: "I tre punti eravamo molto importanti. Tra Pisa, Cremonese e Parma dovevamo fare tanti punti, ne abbiamo fatti solo due e ne abbiamo persi sette. Tutta la squadra non è stata compatta".