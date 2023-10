Alisha Lehmann denuncia l’offerta indecente di una star internazionale: “100mila euro per una notte” La calciatrice dell’Aston Villa Alisha Lehmann ha denunciato di aver ricevuto un’offerta indecente per una notte di sesso: “Ma la mia risposta è stata: assolutamente no! E solo 100mila?”. Poi la sua guardia del corpo ha ricevuto ulteriori messaggi, che imploravano la campionessa svizzera di accettare l’offerta.

A cura di Paolo Fiorenza

Se c'è una cosa che davvero fa arrabbiare Alisha Lehmann è quando le persone non vedono in lei una sportiva di alto livello, calciatrice dell'Aston Villa e della nazionale svizzera, ma puntano la loro attenzione su altro: il suo aspetto fisico, i post che pubblica su Instagram, il gossip. La 24enne attaccante è anche una modella e seguitissima influencer – con un seguito su Instagram di quasi 16 milioni di followers, ben più del connazionale Federer – ma vorrebbe essere considerata prima di tutto per quello che fa sul campo di calcio.

Alisha Lehmann con la maglia dell’Aston Villa: è una delle stelle della Women’s Super League

"Molte persone vedono solo il lato social della mia vita e non in realtà come gioco a calcio. Di questo a volte sono delusa, perché lavoro duramente ogni giorno. Mi alleno tutti i giorni e voglio essere la migliore giocatrice possibile. La gente non sa davvero come gioco. Dico sempre ‘guardate una mia partita per favore', poi sono sorpresi. Il messaggio che voglio dare alle persone è che puoi letteralmente essere come vuoi e continuare a giocare a calcio. Truccati o fai le cose che ti piacciono, fatti le unghie, le ciglia e continua a giocare a calcio. Non è un lato che devi scegliere", si era sfogata nello scorso febbraio.

Alisha gioca a calcio da quando aveva 9 anni

La stella della Women's Super League – che milita nell'Aston Villa dal 2021 – è apertamente bisessuale. In passato è stata legata per tre anni a Ramona Bachmann, sua compagna nella nazionale svizzera, poi ha fatto coppia per un anno col brasiliano Douglas Luiz – anche lui nel club di Birmingham – con cui si è lasciata nel novembre dell'anno scorso. Nelle scorse ore Alisha ha fatto notizia perché ha affermato che una celebrità internazionale le ha offerto un sacco di soldi in cambio di sesso mentre si trovava negli Stati Uniti. Se vi ricorda il film ‘Proposta indecente' del 1993, con Demi Moore che si trova sul tavolo un milione di dollari offerti da Robert Redford per trascorrere una notte con lei, beh, è andata esattamente così.

La Lehmann ha 44 presenze e 7 gol nella nazionale svizzera

La calciatrice ha fatto la rivelazione nel podcast DirTea Talk, condotto dalla rapper e youtuber tedesca Shirin David. La Lehmann ha descritto l'uomo come famoso "a livello internazionale", ma ha rifiutato di nominarlo. "Ero a Miami , il mio posto preferito, e ho incontrato alcuni amici in un club – ha raccontato – Ho ricevuto un messaggio sul cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha poi inviato un messaggio alla mia guardia del corpo".

Alisha con la youtuber tedesca Shirin David, che l’ha intervistata

"I messaggi provenivano da una persona molto conosciuta. Ci eravamo già incontrati per caso durante un evento – ha continuato l'attaccante dell'Aston Villa – Il messaggio diceva: ‘Pagherò ad Alisha 100mila franchi svizzeri (104mila euro, ndr) per passare una notte con lei'. Ma la mia risposta è stata: assolutamente no! E solo 100mila?". La Lehmann ha aggiunto che la sua guardia del corpo ha poi ricevuto ulteriori messaggi, questa volta dall'agente della star, che implorava la calciatrice di accettare l'offerta del suo cliente.

"La cosa pazzesca è che ho ancora il suo messaggio sul telefono, è un po' stupido. Se è di un calciatore? Non posso rivelare il suo nome. Ma è molto, molto conosciuto a livello internazionale", ha concluso Alisha.