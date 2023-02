Alisha Lehmann è delusa, l’attaccante della nazionale si sfoga: “Di me non guardano come gioco” Alisha Lehmann gioca nell’Aston Villa e nella nazionale svizzera, ma è anche un’influencer con un seguito enorme. Questa notorietà ha un rovescio della medaglia: “Molte persone vedono solo il lato social della mia vita e non in realtà come gioco a calcio, sono delusa”.

A cura di Paolo Fiorenza

Alisha Lehmann è una calciatrice forte, molto forte: la 24enne attaccante dell'Aston Villa è una colonna anche della nazionale svizzera, con cui ha messo a segno 7 gol in 34 presenze e si è guadagnata la qualificazione ai prossimi Mondiali che si svolgeranno la prossima estate. Appassionata di calcio fin da piccola, è entrata nella sua prima squadra – mista tra uomini e donne – a 9 anni, affermandosi poi in patria nello Young Boys. Da lì – nel 2018, quando aveva 19 anni – ha spiccato il volo verso l'Inghilterra, dove il calcio femminile è seguitissimo e la sua carriera è salita di livello: West Ham (con cui ha perso una finale di FA Cup), Everton e infine, dal 2021, Aston Villa, dove gioca tuttora ed è una beniamina dei tifosi.

Ma la notorietà di Alisha va ben oltre i confini di Birmingham e non solo per le sue qualità calcistiche: la ragazza svizzera è infatti anche una modella e influencer, con un seguito su Instagram pazzesco. Recentemente il suo nome è finito sulle prime pagine dei media anche non sportivi per aver tagliato un traguardo social davvero importante: ha infatti superato Roger Federer come numero di followers. Il campione di tennis è ‘fermo' a 11,2 milioni, mentre la Lehmann in questo momento già è arrivata 11,6 milioni, molto più di vere e proprie icone del calcio femminile come la statunitense Alex Morgan (9,8M) e la vincitrice degli ultimi due Palloni d'Oro Alexia Putellas (2,5M).

Una grandissima popolarità, che tuttavia ha anche un rovescio della medaglia che non piace alla giocatrice dell'Aston Villa: la sua massiccia esposizione social, unita alla sua avvenenza, fa sì che non tutti ne riconoscano il valore sportivo, concentrando la propria attenzione su altro. "Molte persone vedono solo il lato social della mia vita e non in realtà come gioco a calcio – si è sfogata Alisha sulle pagine del Times – Di questo a volte sono delusa, perché lavoro duramente ogni giorno. Mi alleno tutti i giorni e voglio essere la migliore giocatrice possibile".

L'attaccante svizzera invita chi la segue su Instagram ad andare oltre le sue foto e dare un'occhiata a cosa fa in campo: "Non sanno davvero come gioco. Dico sempre ‘guardate una mia partita per favore', poi sono sorpresi". La Lehmann insiste sul fatto che è possibile restare femminili e continuare a giocare a calcio, contro alcuni stereotipi duri a morire: "Il messaggio che voglio dare alle persone è che puoi letteralmente essere come vuoi e continuare a giocare a calcio. Truccati o fai le cose che ti piacciono, fatti le unghie, le ciglia e continua a giocare a calcio. Non è un lato che devi scegliere. È davvero importante che nessuno cambi perché le persone ti dicono di farlo. Quando ero più giovane molte persone mi dicevano: ‘Oh, non puoi truccarti. Non puoi metterti le extension per le ciglia quando giochi'. Ad un certo punto ho pensato: perché no? È normale e non fa male a nessuno se lo faccio".

"Sento che dovremmo vederla come una cosa normale. Perché sono una persona a cui piace molto. Voglio sembrare davvero femminile. È la mia passione", spiega ancora Alisha, che in passato è stata legata ad un paio di colleghi. Prima la compagna nella nazionale svizzera Ramona Bachmann, di nove anni più grande, con cui sono state assieme per tre anni "pieni di amore", come scrisse la Lehmann quando annunciò pubblicamente che si erano lasciate nel 2021, poi il centrocampista brasiliano Douglas Luiz, anch'egli all'Aston Villa, con cui la storia è durata un anno, concludendosi nel novembre 2022.