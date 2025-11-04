Alexander-Arnold fa un omaggio da brividi a Diogo Jota: in mano ha una lettera e un oggetto significativo

Un joystick di colore rosso e una lettera scritta di proprio pugno per omaggiare Diogo Jota. Alexander-Arnold si è presentato così ad Anfield in occasione della sfida che il suo Real Madrid dovrà giocare contro il Liverpool, la sua ex squadra, in Champions League. Il terzino degli spagnoli però, insieme a una delegazione delle Merengues formata dal tecnico Xabi Alonso (altro ex ndr), Hujisen e la leggenda del club Emilio Butragueño, prima di concentrarsi sulla partita ha deposto due mazzi di fiori davanti all'ingresso principale dello stadio in ricordo del calciatore portoghese morto insieme a suo fratello a seguito di un grave incidente stradale.

Significativo e molto toccante il gesto dello stesso Alexander-Arnold che con un gesto semplice, ma allo stesso tempo dal grande impatto, ha voluto far capire quale fosse il legame che aveva con lo stesso Diogo. Ex compagni di squadra, il terzino inglese ha voluto omaggiare Diogo con un controller per PlayStation che ricorda l'esultanza del portoghese a ogni gol ma che è anche lo strumento di tanti momenti vissuti insieme, magari in ritiro, a divertirsi proprio con i videogiochi tra risate e attimi di spensieratezza. Con quell'oggetto, Alexander-Arnold ha però portato con sé anche una lettera scritta di proprio pugno.

La lettera scritta di proprio pugno da Alexander–Arnold.

"Mio amico Diogo, ci manchi tanto, ma sei ancora così amato. Il tuo ricordo e quello di Andre vivranno sempre. Sorrido ogni volta che penso a te e ricorderò sempre i bei momenti che abbiamo condiviso. Mi manchi, amico, ogni giorno. Per sempre 20. YNWA. Con affetto, Trent e la sua famiglia." Sul volto del terzino inglese la commozione per quel momento vissuto. Nei giorni successivi alla scomparsa di Diogo il terzino aveva pubblicato un messaggio emozionante sui social:

Il controller con dedica che Alexander–Arnold ha portato per omaggiare Diogo Jota.

"È così difficile trovare le parole giuste quando la tua testa e il tuo cuore fanno fatica ad accettare che qualcuno a cui tieni così tanto se ne sia andato. Quando sarà meno doloroso, voglio ricordare Diogo con un grande sorriso. Tante risate e momenti felici. Era un compagno di squadra fantastico e un vero amico". Oggi il ritorno ad Anfield per Alexander-Arnold e il Real Madrid ma col ricordo sempre vivo di un ex compagno di squadra ma soprattutto di un grande amico che sicuramente non dimenticherà mai.