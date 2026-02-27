Calcio
video suggerito
video suggerito

Al Cagliari non basta l’eurogol di Folorunsho, il Parma risponde con l’ex Oristanio: al Tardini finisce 1-1

L’eurogol di Folorunsho non basta al Cagliari per portare via i 3 punti da Parma perché l’ex Oristanio risponde nei minuti finali: allo stadio Tardini finisce 1-1.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un punto a testa tra Parma e Cagliari. Alla squadra di Pisacane non basta l'eurogol di Folorunsho per portare via il bottino pieno dallo stadio Tardini perché nei minuti finali l'ex Oristanio riporta tutto in equilibrio per il Parma.

Quarto risultato utile consecutivo per i ducali (33 punti) e secondo pari per i sardi, che salgono 30 punti e si tengono a distanza dalla zona pericolosa.

Immagine

Folorunsho fa una magia e illude il Cagliari, Oristanio firma il pari per il Parma

Un rientro da sogno per Michael Folorunsho, ma senza tre punti. Nella sfida tra Parma e Cagliari, il centrocampista – assente da fine dicembre – è entrato al 61’ e, dopo appena due minuti, ha trovato un gol straordinario con una conclusione dalla distanza finita all’incrocio dei pali. Una perla che aveva illuso gli ospiti.

Leggi anche
Milan, che tonfo! Il Parma vince a San Siro, decide un gol di Troilo: l'Inter scappa a +10

A riequilibrare il match ci ha pensato Gaetano Oristanio, ex di turno, che nella ripresa ha sfruttato un errore al limite dell’area per battere Caprile e fissare il punteggio sull’1-1.

Immagine

La gara si è accesa a sprazzi, con grande equilibrio in mezzo al campo e i portieri protagonisti. Corvi ha salvato i suoi con interventi decisivi, ma non ha potuto nulla sul missile di Folorunsho. Dall’altra parte Caprile si è superato in almeno un paio di occasioni, risultando determinante fino al pari emiliano.

Nel finale il Parma ha spinto alla ricerca del vantaggio, pur restando in dieci negli ultimi minuti per l’infortunio di Troilo a cambi esauriti. Il Cagliari ha resistito senza correre grossi rischi e al Tardini il confronto si è chiuso in parità: un punto a testa e rimpianti per entrambe.

Immagine

Parma-Cagliari, il tabellino

RETI: 62′ Folorunsho, 83′ Oristanio.

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato (1’ s.t Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè (44’ s.t Cremaschi), Keita (30’ s.t Estevez), Ordonez (1’ s.t Nicolussi Caviglia), Valeri (44’ s.t Carboni); Strefezza, Pellegrino. All.Cuesta

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana (42’ s.t Idrissi), Obert; Esposito (42’ s.t Pavoletti), Kilicsoy (16’ s.t Folorunsho). All. Pisacane

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli.

Cagliari
Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
L'Atalanta con il Bayern Monaco negli ottavi. PSG-Chelsea e Real Madrid-City, che sfide
Ranking Uefa, Italia ancora viva: ecco cosa serve per avere la quinta squadra in Champions
L'Atalanta dimostra che dagli errori si può imparare: quando visione e idee sono più importanti di tutto
Vito Lamorte
Comolli esplode contro la Uefa dopo Juve-Galatasaray: "Ci vorranno molti anni per riprendermi"
Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: "Non puoi dire una cosa del genere. È scorretto"
Sorteggi Europa League, Bologna-Roma agli ottavi: tabellone completo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views