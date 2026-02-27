Al Cagliari non basta l’eurogol di Folorunsho, il Parma risponde con l’ex Oristanio: al Tardini finisce 1-1

Un punto a testa tra Parma e Cagliari. Alla squadra di Pisacane non basta l'eurogol di Folorunsho per portare via il bottino pieno dallo stadio Tardini perché nei minuti finali l'ex Oristanio riporta tutto in equilibrio per il Parma.

Quarto risultato utile consecutivo per i ducali (33 punti) e secondo pari per i sardi, che salgono 30 punti e si tengono a distanza dalla zona pericolosa.

Folorunsho fa una magia e illude il Cagliari, Oristanio firma il pari per il Parma

Un rientro da sogno per Michael Folorunsho, ma senza tre punti. Nella sfida tra Parma e Cagliari, il centrocampista – assente da fine dicembre – è entrato al 61’ e, dopo appena due minuti, ha trovato un gol straordinario con una conclusione dalla distanza finita all’incrocio dei pali. Una perla che aveva illuso gli ospiti.

A riequilibrare il match ci ha pensato Gaetano Oristanio, ex di turno, che nella ripresa ha sfruttato un errore al limite dell’area per battere Caprile e fissare il punteggio sull’1-1.

La gara si è accesa a sprazzi, con grande equilibrio in mezzo al campo e i portieri protagonisti. Corvi ha salvato i suoi con interventi decisivi, ma non ha potuto nulla sul missile di Folorunsho. Dall’altra parte Caprile si è superato in almeno un paio di occasioni, risultando determinante fino al pari emiliano.

Nel finale il Parma ha spinto alla ricerca del vantaggio, pur restando in dieci negli ultimi minuti per l’infortunio di Troilo a cambi esauriti. Il Cagliari ha resistito senza correre grossi rischi e al Tardini il confronto si è chiuso in parità: un punto a testa e rimpianti per entrambe.

Parma-Cagliari, il tabellino

RETI: 62′ Folorunsho, 83′ Oristanio.

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato (1’ s.t Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè (44’ s.t Cremaschi), Keita (30’ s.t Estevez), Ordonez (1’ s.t Nicolussi Caviglia), Valeri (44’ s.t Carboni); Strefezza, Pellegrino. All.Cuesta

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana (42’ s.t Idrissi), Obert; Esposito (42’ s.t Pavoletti), Kilicsoy (16’ s.t Folorunsho). All. Pisacane

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli.