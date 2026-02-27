Caprile fa una parata senza senso su Pellegrino: reattività, forza e istinto in un solo gesto

Serie A
Elia Caprile fa una parata senza senso su Pellegrino nei minuti finali del primo tempo di Parma-Cagliari: reattività, forza e istinto in un solo gesto per il portiere rossoblù.
A cura di Vito Lamorte
Elia Caprile ha fatto una parata senza senso su Mateo Pellegrino nei minuti finali del primo tempo di Parma-Cagliari: reattività, forza e istinto in un solo gesto per il portiere rossoblù; che ha tenuto inviolata la porta nei primi 45′ con una vera e propria prodezza.

Tutti erano pronti ad alzare le mani per esultare allo stadio Ennio Tardini di Parma ma l'estremo difensore del club sardo ha chiuso la saracinesa con una parata davvero stupenda.

Non è il primo grande intervento di Caprile in questa stagione ma, di certo, è una di quelle parate che entrerà nelle compilation a fine anno perché è un gesto tecnico che racchiude quasi tutto ciò che si chiede ad un portiere.

Caprile fa un ‘miracolo' su Pellegrino: una parata strepitosa

Uno dei momenti chiave del primo tempo di Parma-Cagliari arriva al 38’, quando Elia Caprile è miracoloso su Pellegrino: l'attaccante argentino è bravo a girarsi in area e a calciare con potenza ma il portiere dei sardi salva il risultato con un vero e proprio miracolo.

Vito Lamorte
