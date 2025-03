video suggerito

Adani: “Solidarietà a quella persona di Sky, spero non l’abbiano licenziato. Forse è stata una spia” Nuova puntata della telenovela tra Lele Adani e Sky Sport, l’ex emittente con cui l’attuale opinionista Rai collaborava e da cui si è separato non senza polemiche: l’ultima occasione, la presenza di Francesco Totti a “Viva el Futbol” il format in streaming che conduce insieme ai suoi storici amici Nicola Ventola e Antonio Cassano: “L’avevano riportata sui loro social… oggi è tutto sparito!” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lele Adani non ha resistito in diretta su "Viva el Futbol" a ritornare sull'ospitata d'eccezione che la sua trasmissione, condotta insieme a Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha avuto con la presenza in collegamento di Francesco Totti. L'ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale azzurra ha raccontato diversi aneddoti tra cui uno in particolare: una squadra di Serie A a gennaio ha provato a contattarlo per riportarlo in campo. Una notizia che ha solleticato tutti, venendo riportata in ogni dove in ambito sportivo tra cui sui social di Sky, l'emittente con cui Adani collaborò, per poi lasciarsi non senza polemiche. E che ha prima riportato le frasi di Totti per poi cancellarle improvvisamente dai propri account: "Solidarietà al social manager… quella citazione non c'è più. Forse una spia ha sottolineato che era ospite da noi…"

Che Lele Adani e Sky si siano separati con una coda avvelenata dalle polemiche, è cosa risaputa e l'ex difensore e oggi opinionista Rai e conduttore del programma in streaming insieme ai suoi storici compagni d'avventura, Ventola e Cassano, appena può non manca mai di lanciare dardi più che appuntiti. E l'ultima occasione è stata troppo ghiotta per non venire ripresa, analizzata e commentata nel salotto online: la presenza di Totti come ospite. "Voglio mandare un ringraziamento a tutti i siti, i giornali, i blog che hanno citato e hanno, diciamo, riportato le dichiarazioni di Totti, ovviamente sottolineando il nostro format ‘Viva el futbol'" ha esordito dalla poltrona della diretta, con accanto Venota e in collegamento Cassano. "Devo dire che bisogna purtroppo sottolineare che tanti, non so per quale motivo son frenati dal fatto di scriverlo, forse perché ‘Viva el futbol', siamo noi… Pazienza"

Un appunto che apparentemente resta tale, con un pizzico di rammarico per non essere stati citati come la deontologia giornalistica sulle fonti richiederebbe. Adani inizialmente fa spallucce: "Mi dispiace" aggiunge, riferendosi ad un vezzo tipico italiano, "mentre ci riportano in Argentina, in Spagna, in America Latina, in Colombia citandoci proprio. Ma non tutti hanno la pazienza di farlo e volevo fare una sottolineatura per dei vecchi amici, ok?". Ed ecco il pizzicotto rivolto ai suoi ex colleghi: "Anche Sky Sport lo ha citato, proprio su una tua domanda, Nick. Il Pupone ha detto: "Vedi, c'è stata la possibilità di tornare a giocare una squadra di Serie A, non posso dire quale, avrei dovuto cambiare città e vivere vicino Cassano". Quindi" continua la riflessione Adani mentre in video viene mostrato il post, "sono stati anche quelli di Sky Sport, quindi voglio dire… ha ha preso un po' tutti, se addirittura anche Sky Sport ha citato. Significa che la forza del capitano, diciamo, riecheggia e si espande ovunque".

Adani mostra in diretta a "Viva el Futbol" il post su Totti, poi rimosso, sull'account di Sky Sport

Ma con un però. Perché Adani svela anche un curioso episodio accaduto successivamente, in cui sui social di Sky il post con citazione e riferimento, sono improvvisamente spariti. "La cosa che devo sottolineare, perché poi è stato interessante e la massima solidarietà va al social media manager o l'eroe responsabile, che giustamente è stato corretto nel fare il suo lavoro, che aveva messo Totti a "Viva el futbol"… perché oggi è tutto sparito dall'Instagram di Sky! Non vorrei essere in lui, non vorrei l'avessero licenziato" ha poi punzecchiato con sarcasmo ancora Adani. "Secondo me qualche spia lì nella redazione ha detto "No, non si può citare ‘Vìva el Futbol'… e così è volatilizzata, è sparita… quindi massima solidarietà a quella persona corretta, quel professionista che ha citato Totti e noi. gli dico: se vuoi presentare un curriculum da noi, noi ti ascoltiamo, qualora ti sollevassero dall'incarico" ha poi concluso tra le risate di Ventola e Cassano.