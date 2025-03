video suggerito

La squadra di Serie A che ha cercato Totti a gennaio: “Avrei dovuto vivere vicino a Cassano” Totti non svela il nome della squadra che lo ha cercato qualche mese fa per tornare a giocare, ma dà un indizio importante che fa capire l’identità del club. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

Francesco Totti era davvero a un passo dal clamoroso ritorno in Serie A a 48 anni: alla fine dello scorso anno l'ex capitano della Roma aveva rivelato a sorpresa di aver ricevuto l'offerta da qualche squadra per poter ritornare a giocare, senza mai svelare il nome delle piazze interessate. Sarebbe stato un rientro incredibile che alla fine non si è concretizzato per volere dell'ex giocatore che ha preferito non allontanarsi da Roma. Ma ha davvero ricevuto le chiamate da alcuni club del massimo campionato italiano che stavano preparando il suo rientro in scena a otto anni dall'ultima partita giocata con i giallorossi.

Totti ha raccontato questo aneddoto nell'ultima puntata di Viva el Futbol, durante la quale ha pizzicato anche Antonio Cassano per alcune dichiarazioni. Il nome della squadra non è mai stato rivelato, ma c'è un indizio fondamentale sulla città che lascia veramente poco spazio ai dubbi e spiega anche perché alla fine l'ex attaccante ha preferito rinunciare alla clamorosa proposta di rimettersi in gioco.

Dove sarebbe potuto andare Totti

Quando ha sganciato la notizia clamorosa nessuno poteva crederci, ma in realtà Totti ha avuto davvero la possibilità di tornare a giocare in Serie A a 48 anni. Sul piatto c'era un'offerta allettante, come ha raccontato lui stesso nel corso della trasmissione: "C'è stata la possibilità di tornare a giocare in Serie A, non scherzo. Non posso dire la squadra, era in Italia… in Serie A. Stavo veramente bene, mi allenavo due ore al giorno tutti i giorni ma avrei dovuto cambiare tante cose… dovevo cambiare città".

La curiosità a quel punto era tantissima, ma l'ex capitano della Roma riesce a non farsi mai scappare il nome del club che lo ha cercato nell'ultima sessione di mercato. Lascia però un indizio importante che rivela tutto: "Dovevo venire vicino a Cassano". Cassano abita da anni a Genova e, unendo i puntini, sembra proprio che sia stato il Grifone a proporre a Totti il grande ritorno sulle scene.