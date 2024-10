Totti clamoroso, può tornare a giocare a 48 anni: “Mi hanno chiamato squadre di Serie A”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Francesco Totti potrebbe tornare a sorpresa in Serie A a 48 anni: è l'indiscrezione lanciata dallo stesso ex calciatore che non chiude la porta a un suo rientro in scena che avrebbe del clamoroso. Nel 2017 ha giocato la sua ultima partita con la Roma, la squadra della sua vita, e da allora si è allontanato dal mondo del calcio coltivando i suoi interessi esterni dopo ritiro. Ma incredibilmente non ha escluso un possibile rientro e sarebbe pronto a rimettersi subito in gioco.

Durante la conferenza stampa organizzata al Betsson Sport Club Day l'ex capitano giallorosso ha sconvolto tutti raccontando alcuni retroscena che alimenterebbero questa possibilità. Nelle ultime settimane diverse squadre della Serie A lo avrebbero contattato per ingaggiarlo, delle richieste apparentemente folli ma che in realtà gli hanno fatto tornare l'amore di questo sport solleticando la voglia di uscire dal ritiro per rimettersi gli scarpini.

Totti potrebbe tornare in Serie A

Tutta la sala stampa è rimasta ammutolita dopo la rivelazione di Totti che ha portato a galla diverse richieste di alcune squadre della Serie A. Non come allenatore o dirigente ma in campo, riprendendo la carriera da giocatore sette anni dopo il grande addio alla Roma. Può essere un'idea concreta? L'ex capitano non la scarta assolutamente dal ventaglio di possibilità per i mesi a venire: "Ci sono state di recente squadre di Serie A che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po' di pazzia, un po' di pensieri. Sarebbe difficile ma nella vita mai dire mai".

Non sarebbe il primo caso di un giocatore che abbandona la pensione per rimettersi in gioco e nel corso della conferenza Totti lo sottolinea con decisione, facendo intendere che si tratta di una strada che potrebbe essere intrapresa con un po' di lavoro: "Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati in campo dopo tanti anni dalla fine della loro carriera. Certo che se dovessi tornare a giocare in Serie A mi dovrei allenare bene bene".

Quando gli sono arrivate queste proposte? L'ex capitano della Roma sostiene di essere stato contattato di recente, senza specificare quando e da chi, ma sottolineando più volte che tornerebbe nei panni di giocatore, non in altri ruoli. Sarebbe un'eventualità clamorosa, soprattutto a tanti anni dal ritiro, ma la voglia di giocare si fa sentire forte e potrebbe essere l'occasione giusta per scendere in campo per l'ultima grande avventura.