Adani pubblica il dissing con Allegri da cui è cominciato tutto: “Ma che ne sanno i giovani Max…” Sulla scia del dissing musicale tra Tony Effe e Fedez che tanto sta appassionando i più giovani, Lele Adani ha voluto rievocare la storica lite in diretta TV con Max Allegri, datata 2019. Rivendicando il “dissing del secolo” da cui ebbe origine i successivi alterchi e diversità di vedute tra tecnico e opinionista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Daniele Adani approfitta del grande clamore suscitato dal dissing tra i rapper Fedez e Tony Effe che sta animando le cronache musicale e di gossip di questi giorni, riproponendo il suo celeberrimo confronto in diretta TV sulle reti Sky con Max Allegri. Una lite che sfociò in un serrato botta e risposta con il tecnico, allora della Juventus, che lasciò il collegamento. "Ma che ne sanno Max i giovani d'oggi…" il commento di Adani che poi ha inventato l'hashtag ad hoc, #dissingdelsecolo.

Adani ripubblica il "dissing" in diretta TV con Allegri

Un video oramai diventato un cult per tutti gli appassionati di calcio e non solo e che riprende la lite in diretta post partita tra Massimiliano Allegri, allora tecnico della Juventus e Daniele Adani, a quel tempo opinionista negli studi televisivi di Sky Sport. Un serrato faccia a faccia, con botta e risposta sempre più accesi fino allo scontro verbale, appunto il "dissing", rivendicato in queste ore dallo stesso Adani sul suo profilo Instagram, come il padre di tutti gli scontri verbali, da cui è nato tutto. In quell'occasione, Allegri perse la pazienza davanti all'incalzare di Adani, esplodendo in un "stai zitto ora parlo io" che è entrato di diritto nella storia dei dibattiti calcistici e che precedette un altrettanto iconico, "no, stai zitto lo dici a tuo fratello".

Perché Adani ha ripubblicato la lite con Allegri

Lele Adani si è dimostrato ancora una volta ferratissimo su quanto avviene nelle cronache di tutti i giorni, sportive e non. E davanti al "dissing" che sta imperversando nel panorama musicale e di gossip tra Fedez e Tony Effe, ha voluto dire la sua, inserendo la famosa lite con Allegri. Un momento antesignano di quanto sta accadendo a colpi di rap tra i due cantanti che sta appassionando i più giovani, schierati dall'una e dall'altra parte. Proprio come riuscì a dividere l'Italia calcistica quella iconica lite, datata oramai 2019, che portò allo scontro verbale tra Adani e Allegri, così come in questi giorni Fedez e Tony Effe stanno facendo a colpi di strofe e rime.