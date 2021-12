Acquistare solo calciatori vaccinati, Ranieri è netto: “È una cosa a cui pensare” La Premier League è uno dei campionati più colpiti dai numerosi contagi da Covid-19. L’idea di acquistare solo calciatori contagiati ha trovato il parere positivo di Claudio Ranieri: “È una cosa a cui pensare”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Covid sta mettendo a serio rischio la Premier League. Ben 103 casi accertati nell'ultima settimana, il numero più alto dallo scoppio della pandemia nella massima competizione calcistica inglese. Nell'ultimo Boxing Day sono state rinviate diverse partite proprio a causa dei tanti contagi che hanno messo a serio rischio l'intero turno di Premier. Nella giornata di ieri, alla vigilia della sfida che il Watford di Claudio Ranieri giocherà contro il West Ham, il tecnico romano ha voluto sottolineare il suo punto di vista.

Sono tante le idee sul tavolo per cercare di preservare il regolare svolgimento del campionato nonostante i tanti contagi da Covid-19. L'intenzione è comunque quella di evitare di saltare altre gare di Premier League e Coppe nazionali da dover poi recuperare in un calendario già fitto di impegni. "Ho fatto il primo allenamento con tutta la squadra ma è un brutto momento – ha sottolineato l'ex allenatore di Roma e Sampdoria – I giocatori non possono allenarsi adeguatamente e proprio per questo c'è un alto rischio di infortuni".

Fra quarantene, calciatori in isolamento e che si allenano a parte, preparare una partita sta diventando davvero difficile e questo Ranieri l'ha sottolineato in più di un'occasione. Ecco perché l'allenatore, campione d'Inghilterra col Leicester nel 2016, ha risposto in conferenza stampa: "Acquistare solo giocatori vaccinati? Penso che sia una cosa a cui pensare – ha specificato ancora il tecnico del Watford – Se sei vaccinato il Covid comporta piccoli disagi e se non hai una copertura vaccinale devi stare a casa a lungo senza allenarti".

Ranieri sottolinea il suo pensiero sul tema: "È importante capire chi si è vaccinato e chi no". La Premier League è stato uno dei campionati che più di tutti ha sofferto questa nuova ondata di contagi da Covid. Solo la scorsa settimana sono stati effettuati in totale 15.186 test, la Federazione aveva infatti reintrodotto i test giornalieri di giocatori e staff. In totale sono state rinviate ben quindici partite.