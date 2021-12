Record di contagi in Premier League: 103 positivi al Covid-19 in una settimana Nuovo record di contagi in Premier League: sono stati 103 i casi positività al Covid nella settimana tra il 20 e il 26 dicembre.

L'Inghilterra sta vivendo un momento di difficoltà a causa della variante Omicron. Il numero dei contagi è cresciuto tanto e anche il calcio risente di questa situazione: la Premier League ha reso noto lo studio che ha riportato il record di contagi tra giocatori e membri dello staff del massimo campionato inglese con 103 test positivi nella settimana tra il 20 e il 26 dicembre. Il precedente primato settimanale della massima lega britannica era di 90 casi, che era stato annunciato una settimana fa.

La scorsa settimana sono stati effettuati in totale 15.186 test, visto che la Premier League ha reintrodotto i test giornalieri di giocatori e staff, e quindici partite sono state annullate a causa di numerosi casi di Coronavirus nei gruppi-squadra.

Una dichiarazione ufficiale arrivata nel primo pomeriggio ha messo al corrente tutti della situazione: "La sicurezza di tutti è una priorità e la Premier League sta adottando tutte le misure precauzionali in risposta all'impatto della variante Omicron. La lega è tornata alle sue misure di emergenza e ha aumentato i test dei giocatori e del personale del club al flusso laterale giornaliero e ai test PCR bisettimanali, avendo precedentemente eseguito test del flusso laterale due volte a settimana. La lega può oggi confermare che tra lunedì 20 dicembre e domenica 26 dicembre sono stati effettuati 15.186 test Covid-19 a giocatori e personale del club. Di questi, ci sono stati 103 nuovi casi positivi".

La nota prosegue: "Le misure di emergenza Covid-19 della Premier League includono protocolli come indossare i mascherine per il viso mentre si è al chiuso, osservare il distanziamento sociale, limitare i tempi di sosta in luoghi affollati e aumentare i test. La lega sta continuando a lavorare con i club per proteggere le persone aiutando a mitigare i rischi di Covid-19 all'interno delle loro squadre".