In Serie A ha potuto indossare la maglia numero 99, in Ligue 1 non potrà farlo. La scelta di Gigio Donnarumma al Milan fu semplice, fece coincidere la casacca da portiere rossonero con la sua data di nascita. E quella doppia cifra gli ha portato fortuna, accompagnandolo dall'esordio tra i pali fino alla Nazionale. Al Paris Saint-Germain dovrà cambiare per forza, il regolamento del campionato transalpino è abbastanza rigido e restringe l'opzione a 1, 16 e 30. È il sito @Footy_Headlines a spiegare perché l'estremo difensore italiano sarà costretto ad accontentarsi. Dettagli risolvibili rispetto al contratto da 12 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni che intascherà a margine della trattativa condotta dal suo agente, Mino Raiola.

Quale numero di maglia prenderà Donnarumma

Quale sarà la casacca che indosserà nella nuova avventura con il club capitolino? Per adesso la numero 1 appartiene a Keylor Navas mentre la 16 è sulle spalle di Sergio Rico. Ce n'è una libera, la 30 ed è l'unica che – salvo concessioni dei compagni di reparto – che può prendere Donnarumma. Una deroga alla normativa c'è ma scatta solo a una condizione: il 40 (appannaggio di Denis Franchi, visto all'opera con la formazione under 19) e il 50 possono essere utilizzati solo se tutti gli altri precedentemente elencati sono occupati. Verrà chiesta una deroga? Molto più probabile che, come avvenuto con Balotelli al Nizza (passò dalla 45 alla numero 9), si adeguerà alle prescrizioni vigenti nel campionato francese.

Il Psg con 6 portieri a libro paga

L'arrivo di Donnarumma al Paris Saint-Germain accende i riflettori anche su un altro aspetto: con l'ex rossonero diventano 6 i portieri a libro paga del club. Oltre a Navas e a Rico (ingaggiato a settembre scorso dal Siviglia), la società dovrà gestire il rientro dai prestiti di Areola (nell'ultima stagione al Fulham – contratto fino al 2023), Innocent (reduce da un campionato al Caen – contratto fino al 2023) e Bulka (LB Châteauroux – vincolato al Psg fino al 2025)