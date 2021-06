Dodici milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni, oltre a una serie di bonus (tra cui alcuni facilmente raggiungibili). Totale: 60 milioni di euro (80 se le commissioni per l'agente saranno confermate sui 20 milioni). È la cifre che il Paris Saint-Germain verserà nelle tasche del portiere della Nazionale, Gianluigi Donnarumma. Tutto fatto, accordi compresi. Quando può arrivare la firma? Anche prima di venerdì prossimo, 11 giugno, quando l'Italia andrà in campo contro la Turchia per la partita inaugurale degli Europei. Per allora, salvo sorprese, l'ex numero del Milan sarà di fatto già del club francese.

Nessuno in Italia avrebbe potuto mettere sul piatto una proposta economica di quelle proporzioni. Il Milan s'era spinto fino a 8 milioni netti per cinque anni, aggiungendo anche una clausola liberatoria ‘possibile' di 20 milioni in caso di mancata qualificazione alla Champions. Barcellona e Juventus non sono andati oltre i 10 milioni e a Torino – complice una situazione a bilancio che non permette fughe in avanti ulteriori – hanno preferito puntare tutto (ancora) su Szczęsny. Del resto, le stesse parole dell'estremo difensore polacco avevano fatto intendere che sarebbe rimasto in bianconero.

Operazione in chiusura, dice Sky Sport, che suggerisce anche un altro dettaglio, un ulteriore tassello di una trattativa in via di definizione: per anticipare i tempi, Donnarumma sembra possa svolgere le visite mediche in Italia. A Coverciano oppure a Firenze, con il Paris Saint-Germain pronto a inviare un membro dello staff per essere presente ai test fisici di rito.

L'arrivo di Donnarumma a Parigi è un ‘avviso di sfratto' per Navas? Presto per dirlo. Di sicuco l'ex numero uno del Milan si giocherà il posto da titolare con l'attuale portiere dei francesi, reduce da una stagione molto positiva e da poco confermato fino al 2024 con un rinnovo da 7 milioni netti.