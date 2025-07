È morto Jacques Marinelli, ciclismo in lutto: era la più vecchia maglia gialla vivente, aveva 99 anni

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo del ciclismo piange Jacques Marinelli proprio alla vigilia in cui scattava il Tour de France numero 112. Il mitico ciclista di origini italiane ma francese di nazionalità si è spento a 99 anni ed era la maglia gialla più anziana ancora vivente. L'aveva conquistata nel lontano 1949 lottando in bicicletta con mostri sacri del calibro di Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni, quando l'Italia del ciclismo dettava legge ed era tra le più grandi e vincenti realtà.

"Perruche" Marinelli: una vita tra ciclismo, imprenditoria e politica

Il "Pappagallino" non canterà più: Marinelli, soprannominato in gruppo e poi da tutti "perruche" (in francese) si è spento il 3 luglio, dopo una vita trascorsa nel ciclismo a cui era rimasto vicinissimo e legato anche negli anni a seguire, quando coltivò altre sue grandi passioni, l'imprenditoria e la politica. Marinelli nel corso degli anni divenne infatti un impresario di successo e poi anche sindaco di una piccola cittadina transalpina, Melun.

A dare la notizia della morte è stato l'attuale sindaco di Melun: "Melun perde oggi uno dei suoi figli più illustri. Ciclista leggendario, imprenditore di successo, ex sindaco visionario e profondamente umano", ha scritto su Facebook l'attuale primo cittadino Kadir Mebarek.

Le battaglie al Tour e la maglia gialla indossata 3 giorni

Il suo nome però è legato al mondo del ciclismo degli anni 40 e 50 e al Tour de France dove riuscì a toccare con le mani un sogno quando si vestì di giallo, anche se per pochi giorni. Fu epocale, nelle sue sfide ai campionissimi dell'epoca ed immotale quando nel Tour del 1949 per tre giorni con la maglia gialla, difese con le unghie e con i denti la sua leadership nella classifica generale per poi dover cedere alle immense qualità del Campionissimo, Fausto Coppi e al suo rivale di sempre, Bartali chiudendo terzo sul podio.

Chi era Jacques Marinelli: il 3° posto al Tour 1949, il fiore all'occhiello

Quel Tour di 76 anni fa fu il suo apice in una carriera avara di successi. Marinelli partecipò ad un totale di 6 Tour de France tra il '48 e il 54′, ritirandosi in 4 occasioni e concludendo in 31a posizione l'edizione 1952 dopo l'exploit del '49. Al Giro d'Italia si presentò solo una volta, nel '51 chiudendo 71°. Nel suo palmares anche due partecipazioni alla Milano-Sanremo dove il miglior piazzamento fu la 37a piazza nel '52.